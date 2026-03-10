Bleachers desatan su energía más visceral con “Dirty Wedding Dress”, el nuevo adelanto de “everyone for ten minutes”

Bleachers regresan con “Dirty Wedding Dress”, un single que reafirma el momento creativo en el que se encuentra la banda liderada por Jack Antonoff. La canción formará parte de su próximo álbum everyone for ten minutes, previsto para el 22 de mayo a través de Dirty Hit. El tema llega acompañado de una nueva tanda de detalles sobre el disco y de una gira norteamericana que ocupará buena parte de 2026.

“Dirty Wedding Dress” se presenta como un corte vibrante, emocional y directo, con ese equilibrio tan característico entre épica pop y sensibilidad rock que Bleachers han ido perfeccionando a lo largo de sus cuatro álbumes anteriores. El single aparece junto a “you and forever”, la canción que abrió esta nueva etapa y que ya había mostrado un sonido luminoso, expansivo y profundamente melódico.

Desde el sello, nos recuerdan que everyone for ten minutes es un trabajo que captura a los seis miembros de la banda en su punto más alto de compenetración creativa. El álbum promete un recorrido que va del folk rock armonizado al pop soul y al sonido de Nueva Jersey con saxofón que se ha convertido en sello de la casa. Aunque el disco no rehúye momentos oscuros, su espíritu general es optimista, cargado de amor, esperanza y una energía que se siente casi comunitaria.

La banda también ha anunciado una gira norteamericana que recorrerá ciudades como Chicago, Toronto, Montreal, Nueva York, Los Ángeles, Seattle, Denver o Atlanta entre junio y octubre de 2026, incluyendo cinco noches consecutivas en Los Ángeles, un hito que confirma su estatus como una de las bandas de directo más queridas de su generación.

Bleachers llegan a este lanzamiento tras un 2024 especialmente intenso: su álbum homónimo recibió elogios de medios como Rolling Stone y NME, y su gira From The Studio To The Stage culminó con su mayor concierto hasta la fecha en el Madison Square Garden. Con “Dirty Wedding Dress”, Antonoff y compañía parecen decididos a seguir ampliando su universo emocional y sonoro, manteniendo intacta esa mezcla de vulnerabilidad, camaradería y ambición pop que los ha convertido en un fenómeno global.

Bleachers, una década construyendo himnos desde la emoción y la camaradería

Desde su debut con Strange Desire en 2014, Bleachers han desarrollado un lenguaje propio dentro del pop alternativo: guitarras brillantes, saxofones que evocan Nueva Jersey, letras que mezclan nostalgia y esperanza, y una energía de banda que se siente tan íntima como expansiva. Liderados por Jack Antonoff, uno de los productores más influyentes de la última década, han publicado cuatro álbumes que han consolidado una identidad inconfundible, además de convertirse en una de las formaciones más sólidas en directo. Su evolución ha sido constante, pasando de la melancolía juvenil a un sonido más luminoso y comunitario sin perder su esencia emocional. Con everyone for ten minutes, Bleachers parecen preparados para abrir un nuevo capítulo que podría situarlos en el punto más alto de su carrera.

