Blink-182 regresa con fuerza y nostalgia con los singles «All In My Head» y «No Fun»

Blink-182 ha lanzado dos nuevos sencillos, All In My Head y No Fun, como adelanto de su próximo álbum extendido One More Time… Part 2. Este álbum, que es una edición ampliada de su LP de regreso de 2023, incluirá ocho nuevas canciones y estará disponible a partir del 6 de septiembre. Los nuevos temas se presentan justo antes de su actuación principal en el festival Reading & Leeds este fin de semana.

All In My Head es una exploración enérgica de la soledad y las turbulencias de las giras, mientras que No Fun ofrece una mirada melancólica a la monotonía de la adultez, con letras que reflejan la pérdida de la diversión y la libertad juvenil. Tom DeLonge canta sobre la falta de emoción en la vida adulta, acompañado de un nostálgico riff de guitarra pop-punk.

Blink-182 encabezará el festival Reading & Leeds junto a artistas como Liam Gallagher, Lana Del Rey, Fred Again…, Gerry Cinnamon y Catfish & The Bottlemen.