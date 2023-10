Blink-182 rinde un emotivo homenaje a los Ramones en su nuevo videoclip

Blink-182 rinde homenaje a los legendarios punk rockers los Ramones en su último video musical para la canción Dance With Me. Mark Hoppus, Travis Barker y Tom DeLonge lucen el icónico aspecto de los Ramones, con pelucas, chaquetas y gafas de sol, en lo que describen como una emotiva carta de amor a los íconos del punk de Nueva York. El video, dirigido por los Malloys, muestra su impecable cosplay de los Ramones, creando un tributo nostálgico y visualmente cautivador que disfrutarán seguramente los fans de ambas bandas.

Dance With Me formará parte del próximo álbum de Blink-182, One More Time…, que se publicará el 20 de octubre a través de Columbia. Este álbum marca el esperado regreso del trío desde 2011 e incluye pistas previamente lanzadas como One More Time, More Than You Know y Edging.

El nuevo video musical de Blink-182 no solo captura la esencia de los Ramones, sino que también genera anticipación por su próximo álbum, prometiendo una fusión de su sonido característico con un emotivo homenaje a la historia del punk rock, como pudimos comprobar en su concierto hace un par de días en Madrid.