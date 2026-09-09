Bloc Party han compartido “Lagoon Blue”, el quinto y último adelanto de Anatomy Of A Brief Romance, su séptimo álbum de estudio, que llega el 11 de septiembre a través de Contagious Music, en colaboración con Virgin Music Group. El tema sucede a “Pigwig”, así como a “Now We Can’t Be Friends”, “Love Bombs” y “Coming On Strong”.

“Lagoon Blue” no es una canción completamente nueva: es una reescritura de “Blue”, incluida en el EP The High Life (2023). Fue, de hecho, el primer tema que Kele Okereke compuso para el nuevo disco, escrito en un momento en que el cantante empezaba a vivir una nueva relación amorosa que acabaría rompiéndose, dejando la canción como testimonio de una felicidad que no duró.

«La canción habla de sentir que el amor había vuelto a mi vida, cuando no pensaba que fuera posible. Fue una canción muy alegre para mí, pero sentía que no podría cantarla cada noche», explica Okereke sobre “Lagoon Blue”. Según el cantante, la única manera de resolverlo fue contar toda la historia de la relación, de la que el tema es solo un fragmento.

El videoclip, dirigido por Oskar Jeff, acompaña a la banda en distintas actuaciones y escenarios en directo.

Bloc Party también han ampliado las fechas de su gira de tiendas de discos en Reino Unido, antes de embarcarse en una gira conjunta con Interpol por Reino Unido y Europa a finales de año. La banda, que el año pasado recibió el Outstanding Song Collection Award en los Ivor Novello, teloneó recientemente a Muse en Norteamérica.

Bloc Party: de “Silent Alarm” al latido íntimo de “Lagoon Blue”

Formados en Londres a finales de los noventa, Bloc Party se convirtieron en una de las bandas insignia del post-punk revival británico con Silent Alarm (2005), disco con el que la banda asegura haber hecho las paces dos décadas después. Anatomy Of A Brief Romance, producido por Trevor Horn, llega como su trabajo más confesional hasta la fecha, construido sobre el final de una relación de más de diez años vivida por Okereke, del que “Lagoon Blue” es apenas uno de sus capítulos.

▶ “Lagoon Blue” — Bloc Party | 11 de septiembre de 2026 | Contagious Music

¿Creéis que “Anatomy Of A Brief Romance” puede convertirse en el disco más personal de Bloc Party hasta la fecha? ¿Qué os parece esta nueva versión de “Blue”?

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