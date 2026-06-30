Bloc Party siguen desgranando su próximo disco canción a canción. Tras la presentación de «Coming On Strong» como primer single, el grupo liderado por Kele Okereke ha compartido hoy «Love Bombs», el segundo adelanto de su séptimo álbum de estudio, Anatomy of a Brief Romance, que llegará el 11 de septiembre a través del recién creado sello cOnTAGIOUS LTD (vía Virgin Music Group).

Un himno synth-pop sobre el vértigo del enamoramiento

«Love Bombs» es una canción de guitarras nerviosas y sintetizadores brillantes, construida sobre un riff insistente que desemboca en un estribillo luminoso, rematado con un efecto vocal ralentizado y nostálgico que recuerda al mejor Bloc Party de cabecera. La banda ya había adelantado el tema en directo el pasado marzo, durante su actuación en el BBC 6 Music Festival de Manchester.

Sobre el significado de la canción, Okereke ha sido directo: «Al principio de una nueva relación, nuestros sentimientos de conexión pueden hacer que actuemos de forma desmedida. «Love Bombs» es el sonido de un nuevo amor floreciendo, en gestos románticos hermosos. Pero bajo la superficie está el miedo constante de que, aunque ese nuevo amor sea brillante y maravilloso, quizá no dure para siempre».

El propio título juega con la ambivalencia entre la entrega total y el «love bombing», esa sobreabundancia de afecto que tan bien describe el frontman: deslumbrante, pero con la sombra de la duda siempre asomando.

«Anatomy of a Brief Romance», el disco más confesional de Bloc Party «Love Bombs» forma parte de un álbum descrito por la propia banda como su trabajo más personal hasta la fecha. Producido por Trevor Horn (Grace Jones, Pet Shop Boys, Frankie Goes To Hollywood), Anatomy of a Brief Romance funciona como un relato cronológico: desde los primeros gestos de un romance hasta la ruptura y la despedida final. Como ya contamos cuando se anunció el disco, Okereke escribió las catorce canciones tras separarse del padre de sus hijos después de más de una década juntos, justo cuando, de manera inesperada, conoció a alguien nuevo. El disco llega como séptimo álbum de estudio de la banda, sucesor de Alpha Games (2022), y se publicará con la siguiente lista de canciones: «22.01.22», «Coming On Strong», «Love Bombs», «Pigwig», «Lagoon Blue», «Muscleworks», «Clark Kent», «Worst Birthday Ever», «Not Your Problem», «Now We Can’t Be Friends», «Rotherhithe», «Stories», «Moving On» y «Eulogy». Una gira que pasa por Europa antes de cerrar el año con Interpol Antes de centrarse en la promoción del disco, Bloc Party telonearán a Muse en el tramo norteamericano de su gira The Wow! Signal Tour este mes de julio. Después, en otoño, la banda emprenderá una extensa gira europea en solitario, con paradas en Copenhague, Berlín, Hamburgo, Düsseldorf, París, Ámsterdam y Bruselas, antes de embarcarse en la gira conjunta con Interpol por Reino Unido e Irlanda que arrancará el 20 de noviembre en Birmingham y se cerrará con dos noches en el Olympia de Londres los días 4 y 5 de diciembre, la misma banda que estos días anuncia su propio nuevo álbum. ▶ «Anatomy of a Brief Romance» — Bloc Party | 11 de septiembre de 2026 | cOnTAGIOUS LTD ¿Qué os parece «Love Bombs»? ¿Creéis que este nuevo disco superará a «Alpha Games»? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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