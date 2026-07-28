Bloc Party siguen desgranando Anatomy of a Brief Romance canción a canción, y esta vez lo hacen con el corte que marca el punto de inflexión de todo el disco. El cuarteto liderado por Kele Okereke ha compartido hoy “Now We Can’t Be Friends”, el tercer adelanto de su séptimo álbum de estudio, que llegará el 11 de septiembre de 2026 a través del recién creado sello cOnTAGIOUS LTD, con distribución de Virgin Music Group.

Si “Coming On Strong” retrataba el arranque eufórico de una relación y “Love Bombs” profundizaba en su fase más intensa, “Now We Can’t Be Friends” aterriza en el momento exacto en el que todo se rompe. El propio Okereke lo ha resumido así en la presentación del tema: «Puedes tener estos grandes sentimientos, pero tienes que ser consciente de que cuando se vayan, así es como te vas a sentir, y vas a estar bien con eso».

Un sintetizador que separa a dos personas

“Now We Can’t Be Friends” es, en palabras de la propia banda, una canción sobre el hielo que desciende cuando algo no funciona. La producción de Trevor Horn construye una línea de sintetizador escarchada que actúa casi como una barrera sonora entre dos antiguos amantes, dejando que la frialdad de ese arreglo haga el trabajo emocional que la letra apenas necesita subrayar. Es un giro de tono deliberado dentro del recorrido del disco: donde los primeros adelantos jugaban con el deseo y la tensión inicial, este tercer single elige el distanciamiento como territorio.

Esa colocación no es casual. “Now We Can’t Be Friends” ocupa la décima posición de las catorce que componen Anatomy of a Brief Romance, justo después de “Not Your Problem” y antes de “Rotherhithe”, en lo que confirma la intención de Okereke de construir el álbum como un relato cronológico: el disco recorre una relación desde su inicio hasta su final siguiendo el orden real de los acontecimientos, y este tema aparece en el tramo en el que la ruptura ya es un hecho consumado.

La mano de Trevor Horn detrás de la producción tampoco es un detalle menor. El productor británico, responsable de discos tan determinantes en la historia del pop como los de Grace Jones, Pet Shop Boys o Frankie Goes to Hollywood, aporta a “Now We Can’t Be Friends” esa capacidad suya para dotar de brillo y precisión quirúrgica incluso a las canciones más sombrías, sin que el resultado pierda calidez. Es una combinación poco habitual: un productor asociado históricamente al pop más maximalista trabajando sobre las emociones más crudas que Okereke haya puesto nunca por escrito.

Bloc Party, veteranos que siguen mirando hacia dentro

Bloc Party llevan más de dos décadas siendo una referencia ineludible del post-punk revival británico. Desde que su debut, Silent Alarm, marcara un antes y un después en el género en 2005, la banda liderada por Kele Okereke ha alternado etapas de mayor experimentación electrónica con regresos a las guitarras nerviosas y angulosas que definieron sus primeros discos, pasando por trabajos como A Weekend in the City o Four sin perder nunca una identidad reconocible incluso en los años de formación más inestable.

Anatomy of a Brief Romance representa, según ha explicado el propio Okereke, el disco más confesional que ha escrito nunca: cada letra describe algo que le ocurrió realmente tras el final de una relación de más de una década y el inicio inesperado de otra. “Now We Can’t Be Friends” encaja en ese relato como la pieza que documenta el momento más doloroso del proceso, aquel en el que dos personas que se lo dieron todo tienen que aprender a convivir con la distancia, y es coherente que sea precisamente este tema, y no otro más optimista, el que la banda haya elegido para preparar al público antes de la llegada del disco completo.

El single llega además acompañado de la confirmación de un puñado de fechas en tiendas de discos por el Reino Unido entre el 9 y el 17 de septiembre, en ciudades como Bury, Kingston, Liverpool, Nottingham, Bristol, Londres y Leeds, antes de que la banda arranque en noviembre su gira conjunta con Interpol por Reino Unido y Europa, con la que también compartirán fecha en Dublín el 30 de noviembre. Ese cruce de caminos con Interpol tiene además su propia lógica: ambas bandas fueron compañeras generacionales del revival post-punk de mediados de los 2000 y llegan en 2026 con discos nuevos casi en paralelo, This Mirror Weighs A Ton en el caso de los neoyorquinos, lo que convierte la gira conjunta en un ejercicio de nostalgia compartida y, a la vez, en la prueba de que ninguna de las dos bandas se conforma con vivir de su legado.

▶ “Now We Can’t Be Friends” — Bloc Party | 11 de septiembre de 2026 | cOnTAGIOUS LTD

¿Crees que Bloc Party han encontrado el tono adecuado para hablar de ruptura, o prefieres el lado más eufórico de «Coming On Strong»? Cuéntanoslo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.