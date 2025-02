Blondshell estrena la introspectiva «Two Times»

Blondshell vuelve a sorprender con Two Times, el tercer sencillo de su próximo álbum If You Asked For A Picture, que saldrá a la venta el 2 de mayo a través de Partisan Records. La canción, caracterizada por su enfoque acústico y minimalista, explora la idea de si una relación sana y libre de conflictos es menos valiosa. Sabrina Teitelbaum, el nombre real detrás de Blondshell, canta: «¿Cuánto tiene que doler para contar? / ¿Tiene que doler en absoluto? / Volveré si me dejas dos veces», cuestionando así la percepción del amor en ausencia de conflictos.

Dirigido por Hannah Bon, el lyric video de Two Times muestra a la cantante posando para fotos mientras interpreta la canción en un estudio. Teitelbaum explica en un comunicado de prensa: «Siento que siempre veo películas y programas donde el conflicto es la única forma en que se expresa el amor. Muchas historias presentan relaciones valiosas solo cuando alguien se esfuerza mucho por conseguir el amor de otra persona».

Two Times se suma a los sencillos anteriores T&A y What’s Fair, que forman parte del álbum. El título del LP se inspiró en el poema Dogfish de Mary Oliver, donde se dice: «No necesito contarte todo por lo que he pasado. Es solo otra historia de alguien que intenta sobrevivir».

Los fans de Blondshell esperan ansiosos el nuevo álbum, el cual promete seguir el éxito del aclamado debut homónimo del 2023. El enfoque auténtico y reflexivo de Blondshell continúa desafiando las normas, ofreciendo una perspectiva única y honesta sobre el amor y las relaciones.

Blondshell: Un viaje de autenticidad y evolución musical

Blondshell, cuyo nombre real es Sabrina Teitelbaum, ha capturado nuestra atención con su auténtico enfoque y líricas profundas. La carrera de Blondshell despegó en 2023 con el lanzamiento de su álbum homónimo, en el que exploró temas personales e introspectivos, ofreciendo una perspectiva cruda y honesta sobre sus vivencias y relaciones.

El debut de Blondshell fue un triunfo en varios aspectos, logrando posicionarse como una de las voces emergentes más prometedoras del rock alternativo. Canciones como Sober Together y Salad destacaron por su capacidad de transmitir emociones genuinas y conectar con la audiencia profundamente.

Desde entonces, Blondshell ha lanzado sencillos notables como Docket, en colaboración con Bully, que fue nombrada una de las mejores canciones de 2024 por NME. Con su inigualable habilidad para crear melodías memorables y letras sinceras, ha consolidado su lugar en la industria musical.

El próximo álbum de Blondshell, If You Asked For A Picture, promete continuar esta evolución artística. Con sencillos como Two Times, T&A y What’s Fair, la cantante sigue desafiando las normas y ofreciendo una perspectiva única sobre el amor y las relaciones.

