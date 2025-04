Blondshell explora la inseguridad de los veintitantos con su nuevo single “23’s A Baby”

Blondshell, el proyecto de Sabrina Teitelbaum, acaba de lanzar el cautivador sencillo 23’s A Baby, el cuarto adelanto de su próximo álbum If You Asked For A Picture, que llegará el 2 de mayo de 2025 vía Partisan Records. Estrenado el 3 de abril, este tema es un grito visceral que captura las inseguridades y presiones de estar en los 20, con un estribillo pegajoso que resuena: “‘Cause 23’s a baby/ Why’d you have a baby?”. Blondshell lo describe como una exploración de sentirse perdido mientras la sociedad espera que tengas todo bajo control, con un toque de tono de canción de cuna que equilibra su peso emocional.

El lanzamiento viene acompañado de un video dirigido por Yazz Jansen, inspirado en la cuenta de Instagram “DILFs of Disneyland”, donde Blondshell y un grupo de “padres” empujan carritos de bebés en un juego visual que mezcla sátira y ternura. Las letras destilan vulnerabilidad y reflexión sobre el trauma generacional, mientras las armonías pop y los riffs potentes lo convierten en un himno de estadio con corazón íntimo.

If You Asked For A Picture, producido por Yves Rothman, promete ser más urgente y ambicioso que su debut homónimo de 2023, con sencillos previos como What’s Fair, T&A y Two Times. Blondshell también anunció una gira por EE. UU., Canadá, Reino Unido y Europa en septiembre de 2025, lo que asegura que esta nueva era será épica.

¿Estás listo para sumergirte en las profundidades de los 20? 23’s A Baby no solo es una nueva canción de Blondshell, sino una declaración de una artista que sigue empujando los límites. ¡No te lo pierdas!

El ascenso de Blondshell: Una carrera que define el alt-rock moderno

Blondshell ha emergido como una fuerza poderosa en la escena del indie y alt-rock desde su debut en 2022. Según su página oficial (blondshellmusic.com) y fuentes como Wikipedia, todo comenzó con el sencillo Olympus en junio de 2022, seguido por éxitos como Kiss City, que superó las 900,000 reproducciones en Spotify y recibió elogios de Rolling Stone y The New York Times. Su álbum debut homónimo, Blondshell, lanzado el 7 de abril de 2023 vía Partisan Records y producido por Yves Rothman, marcó su transición del pop inicial bajo el nombre BAUM a un sonido crudo inspirado en los 90, con influencias de Hole, PJ Harvey y Nirvana.

La discografía de Blondshell incluye este debut, que alcanzó el número 88 en la lista de ventas de álbumes actuales de EE. UU., y ahora su segundo álbum, If You Asked For A Picture, programado para el 2 de mayo de 2025. Sencillos como Joiner, Sepsis y Veronica Mars consolidaron su estilo visceral y líricamente honesto. Ha actuado en festivales como South by Southwest y Austin City Limits, y girado con artistas como Suki Waterhouse y Liz Phair.

