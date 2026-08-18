Blondshell, proyecto de la neoyorquina Sabrina Teitelbaum, ha compartido “Fur Elise”, el tercer adelanto de Violins, su próximo álbum, que llegará el 25 de septiembre a través de Partisan Records. La canción no es un single cualquiera: cierra el disco, y lo hace con una imagen tan sencilla como incómoda, la de caminar hacia el altar sin saber muy bien qué hay al otro lado.

Tras el impacto directo de “Heart Has To Work So Hard” y el gesto de vulnerabilidad del corte que da título al álbum, “Fur Elise” llega como contrapunto reflexivo, el momento en el que Teitelbaum baja el ritmo para hacerse las preguntas grandes.

Una boda con la banda sonora equivocada

El título juega con la pieza clásica de Beethoven, y no por casualidad. Teitelbaum construye la canción alrededor de la metáfora de avanzar por el pasillo de una boda sin tener claro qué está celebrando en realidad, ni con quién, ni para qué. La producción, firmada de nuevo por su colaborador habitual Yves Rothman, envuelve la voz de Blondshell en capas que oscilan entre lo etéreo y lo contundente, dejando que el arreglo respire antes de estallar.

La propia artista ha explicado el origen de la canción en estos términos: «Intentas averiguar cómo quieres que sea tu vida, y qué canción quieres que suene en tu boda, pero ni siquiera sabes por dónde empezar. Estás eligiendo la canción equivocada».

Es una confesión que resume bien el tono de todo Violins, un disco que, según ha contado Blondshell sobre el proceso de escritura, se aleja de la literalidad de sus trabajos anteriores para apoyarse más en la imagen y la sugerencia. La propia artista ha descrito el conjunto del álbum como un trabajo de tono pesado, escrito con la intención de que las canciones pegaran fuerte, con líneas melódicas grandes y arreglos que no se andan con rodeos.

De BAUM a la consolidación como referente del indie rock

Antes de convertirse en una de las voces más comentadas del indie rock norteamericano, Teitelbaum grabó bajo el alias BAUM, una etapa pop que ella misma ha descrito como un traje que nunca terminó de sentirle bien. El cambio de nombre y de rumbo llegó tras un proceso de sobriedad personal, y desembocó en 2023 en Blondshell, álbum debut homónimo que la instaló de inmediato entre los nombres imprescindibles del género gracias a su honestidad cruda y sus referencias directas a la cultura pop, el trauma y la rabia contenida.

Ese primer disco tuvo continuación en 2025 con If You Asked For A Picture, un trabajo que profundizó en las dudas y las preguntas sin respuesta de la vida adulta, y que Blondshell amplió meses después con el proyecto paralelo Another Picture. Violins llega ahora como su tercer álbum de estudio, un paso que la artista describe como el momento de dejar de sobreexplicarlo todo y confiar más en quien la escucha. El single anterior, “Heart Has To Work So Hard”, ya apuntaba en esa dirección, con un retrato ácido de una amistad tóxica que sirvió de primer anticipo del disco.

Violins reúne, según ha explicado la propia Blondshell, canciones sobre amistades complicadas, religión, el cuerpo y el proceso lento e inglamuroso de sanar, todo ello con nuevas referencias sonoras que van de Gang of Four a Teenage Fanclub, pasando por The Go-Betweens y Sade, con guiños líricos a Leonard Cohen y Pavement. “Fur Elise”, como corte de cierre, funciona como la pieza que ata todos esos temas entre sí.

El tracklist completo de Violins

Musicalmente, “Fur Elise” se sitúa en el terreno donde mejor se mueve Blondshell últimamente, el de las canciones que empiezan en susurro y terminan reventando por las costuras. La cadencia inicial, casi de nana, se va cargando de guitarras hasta desembocar en un estribillo que contrasta la fragilidad de la letra con la contundencia del arreglo, un recurso que Teitelbaum y Rothman ya habían explorado con eficacia en el resto de adelantos de Violins.

El álbum constará de once canciones, entre las que se incluyen los tres adelantos publicados hasta la fecha:

Violins

Heart Has To Work So Hard

Lucky

Sea Legs

New Shape

Stone Fruit

Two Fried

New Age Trojan Horse

Knotted

Reinstall

Fur Elise

Una gira europea que empieza a tomar forma

Blondshell presentará el disco en directo dentro de su gira Scaring Strangers, que combinará fechas en Norteamérica con un tramo europeo este invierno. Entre las paradas confirmadas hasta ahora figuran Ámsterdam, Berlín, Bruselas, París, Mánchester, Glasgow, Londres y Dublín, con el show en el Roundhouse londinense del 15 de diciembre como una de las citas más esperadas. De momento no hay fechas confirmadas en España, aunque el crecimiento sostenido de Blondshell en los últimos años hace pensar que no tardará en aparecer en algún cartel o sala del país.

▶ “Violins” — Blondshell | 25 de septiembre de 2026 | Partisan Records

¿Qué canción pondrías tú en la banda sonora de tu propia boda y te atreverías a admitir que también es la equivocada?