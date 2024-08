Blondshell regresa con el grunge de «What’s Fair», inspirado en la dinámica madre-hija

Blondshell, cuyo nombre real es Sabrina Teitelbaum, ha lanzado su nuevo sencillo con tintes de grunge, What’s Fair. La canción está inspirada en la dinámica “inherentemente complicada” entre madre e hija. En la letra, Blondshell reflexiona sobre las expectativas y comportamientos en la relación con su madre, abordando temas de fama, imagen corporal y la imperfección humana.

Este lanzamiento sigue a su versión de Thank You For Sending Me An Angel de Talking Heads, grabada para el álbum tributo Everyone’s Getting Involved: A Tribute To Talking Heads de A24, y su colaboración con Bully en Docket. Con su segundo álbum casi terminado, Blondshell continúa explorando temas personales y emocionales en su música.

En una entrevista anterior con NME, Blondshell habló sobre cómo sus relaciones personales influyen en su música. Por ejemplo, en Sober Together, describe cómo ayudó a un amigo en su lucha por la sobriedad, y es que la artista utiliza su música como una forma de procesar y expresar sus sentimientos. Ahora, estamos deseando descubrir al completo todo lo que nos quiere transmitir con esta nueva canción.