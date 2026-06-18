Blossoms han anunciado su sexto álbum, Songs From The Wedding Cake, que llegará el 2 de octubre vía ODD SK / Distiller Records. Lo presentan con un nuevo single, «Meet Me In Love», y con la confirmación de la gira más grande de su carrera por Reino Unido. El disco llega como respuesta directa a «Joke About Divorce», el primer adelanto del año: si aquella canción convertía una discusión de pareja en pop luminoso, esta vez la banda de Stockport apuesta por la celebración sin ironía.

De la broma del divorcio a la tarta de boda

El título no es casual. Songs From The Wedding Cake toma su nombre del apodo local del ayuntamiento victoriano de Stockport, conocido popularmente como «la tarta de boda» por su fachada recargada, y es donde Tom Ogden se casó. El disco, según ha explicado el propio Ogden, recorre lo cotidiano de una relación larga desde un prisma algo más extraordinario: bromear sobre el divorcio, discutir por el coche de alquiler, ver documentales sobre los Kardashian, bailar en la cocina con Grease de fondo. La banda lo ha descrito como una colección de momentos ordinarios vistos con una lente que los hace memorables.

La producción corre a cargo de Shawn Lee, mitad del dúo Young Gun Silver Fox, grabado íntegramente a cinta en Tilehouse Studios. Ogden ha contado que el contacto llegó por una conexión inesperada: Lee firmó la banda sonora del videojuego Bully, una de las influencias formativas del guitarrista Josh Dewhurst, que terminó escribiéndole un mensaje. El resultado, según la banda, profundiza en el lado más funk y cálido que ya apuntaba Gary (2024), su disco anterior.

Maya Jama, James Buckley y medio Reino Unido en la fiesta

«Meet Me In Love» llega con un videoclip dirigido por el propio Ogden y protagonizado por Maya Jama, presentadora y rostro de Love Island, junto al actor Callum Scott-Howells (It’s a Sin), que repite como el narrador que ya aparecía en el vídeo de «Joke About Divorce». El tema cuenta además con coros de Declan McKenna, amigo habitual de la banda, que también aparece como artista invitado en «Additional Driver», uno de los cortes del álbum. El tráiler de anuncio, por su parte, suma un cameo de James Buckley (The Inbetweeners), y en redes sociales Blossoms ya han adelantado apariciones de Rick Astley (que ya puso voz a parte de «Joke About Divorce») y de Elijah Hewson, cantante de Inhaler, en el resto del disco.

La gira que acompaña al disco es la más ambiciosa de su trayectoria: cinco fechas en Reino Unido entre noviembre y diciembre, con paradas en Cardiff, Londres (Alexandra Palace), su Manchester natal (Co-op Live), Birmingham y Glasgow, todas con The Royston Club como banda invitada. No hay, de momento, fechas confirmadas en España. El contexto de expectativa es alto: de los cinco álbumes de estudio editados hasta ahora, cuatro han alcanzado el número uno en Reino Unido, y «Joke About Divorce» ya había marcado el inicio de esta nueva etapa.

El tracklist completo de «Songs From The Wedding Cake»

«Joke About Divorce» «Husband» «Meet Me In Love» «The Kardashians» «Additional Driver» (feat. Declan McKenna) «Fall Into You» «Guts» «Uma Thurman» «Where Have You Been My Whole Life?» «The Deep End»

Blossoms: diez años de pop optimista hechos número uno

Blossoms se formaron en Stockport y debutaron en 2016 con su disco homónimo, que llegó directo al número uno en Reino Unido y les valió una nominación al Mercury Prize. Desde entonces, Cool Like You (2018), Foolish Loving Spaces (2020) y Ribbon Around the Bomb (2022) consolidaron una fórmula de pop británico con guiños a los ochenta y un gusto declarado por la melodía grande. Gary (2024), grabado junto a CMAT, supuso su cuarto número uno consecutivo y reafirmó a Tom Ogden y compañía como una de las bandas más fiables del indie-pop británico de la última década.

Ese historial de constancia es exactamente lo que está en juego con Songs From The Wedding Cake. Tras una «era del divorcio» que resultó ser solo el arranque irónico de un disco sobre el amor que dura, la pregunta no es si Blossoms saben escribir un estribillo (lo lleva demostrando una década), sino si este giro hacia la celebración sin filtro puede sostener el listón que ellos mismos han puesto tan alto.

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