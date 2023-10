Blossoms lanza su nuevo sencillo «To Do List (After The Breakup)», inspirado por Rupi Kaur

Blossoms, la reconocida banda de indie-pop británica, ha deleitado a sus fanáticos con su último sencillo, To Do List (After The Breakup), una canción inspirada en el libro de poesía viral de Rupi Kaur, Milk And Honey. Producida por James Skelly y con la participación de la cantante de Manchester Findlay, esta canción marca su primera publicación desde su álbum de 2022, Ribbon Around The Bomb.

La canción toma su nombre e inspiración del conmovedor poema de Kaur, que ganó una inmensa popularidad en su lanzamiento inicial, vendiendo más de 3 millones de copias. Tom Ogden, el líder de Blossoms, describió el origen de la canción como un retorno a sus raíces, evocando el espíritu eufórico de sus primeros ensayos. Mencionó influencias de icónicas bandas de Manchester como New Order y James, y expresó cómo el poema resonó con la banda, llevándolos a contactar a Rupi Kaur para obtener permiso para incorporar sus palabras. Además, la colaboración de Findlay agregó el toque final al dueto que habían imaginado.

Blossoms ha estado en un viaje creativo desde su último álbum, incluso formando una banda de versiones de The Smiths con Rick Astley, y recientemente se presentaron en un set secreto en Glastonbury. En los próximos meses, tienen previsto inaugurar el concierto especial de la legendaria banda New Order en Los Ángeles el 15 de noviembre en el YouTube Theater, seguido de actuaciones de apertura para Inhaler en Dublín el 11 de noviembre y para Tom Grennan en Finsbury Park, Londres, en agosto de 2024.