Blossoms presenta «Perfect Me», un adelanto de su próximo álbum «Gary»

Blossoms ha lanzado su nuevo sencillo Perfect Me, una canción que casi no llega al álbum pero que finalmente se convirtió en un sencillo destacado. La banda de Stockport ha anunciado que su quinto álbum de estudio, Gary, se lanzará el 20 de septiembre. El álbum fue producido por James Skelly de The Coral y Josh-Lloyd Watson de Jungle, con la colaboración de CMAT en dos canciones.

El sencillo Perfect Me fue creado alrededor de un sintetizador moog, y según el vocalista Tom Ogden, fue escrito en aproximadamente media hora, lo que lo convierte en un estallido de creatividad. La banda describe la canción como un homenaje subconsciente a ABBA, Springsteen y The Killers.

Además, Blossoms ha anunciado una edición de versiones de su próximo álbum Gary, que incluirá éxitos clásicos de Radiohead y Lady Gaga. Ogden explicó que el corazón de este álbum radica en los cinco miembros grabando juntos en una sala, capturando la energía de lo que es cuando cinco amigos deciden formar una banda y hacer música juntos.