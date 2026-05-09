Trece años después de Tomorrow’s Harvest, el dúo escocés de Boards of Canada ha roto su silencio con un primer adelanto doble de su esperado quinto álbum, Inferno. Las dos piezas, tituladas «Introit» y «Prophecy At 1420 MHz», salieron el pasado 7 de mayo de 2026 a través de Warp Records y abren la cara A del disco. Llegan acompañadas de un vídeo dirigido por Robert Beatty, ilustrador habitual de portadas en Warp y Mexican Summer.
El nuevo álbum de los hermanos Mike Sandison y Marcus Eoin verá la luz el 29 de mayo en formato 2xLP rojo translúcido con triple gatefold y libreto de 16 páginas, además de vinilo negro estándar, CD y digital. Antes, el sello celebrará siete escuchas mundiales simultáneas el 22 de mayo en Tokio, Berlín, Barcelona, Londres, Glasgow, Nueva York y Los Ángeles. La campaña previa, con cintas VHS enviadas a fans y carteles crípticos repartidos por varias ciudades, había encendido la mecha de un regreso anunciado durante años por filtraciones y rumores.
«Prophecy At 1420 MHz”, la entrada al universo de “Inferno” de Boards of Canada
“Introit” funciona como pórtico instrumental de apenas 36 segundos: un arpegio sintético que arranca igual que una máquina antigua tomando temperatura. A continuación, “Prophecy At 1420 MHz” despliega cinco minutos de groove a medio tiempo, batería seca y una voz computerizada que recita un texto crítico. Su título alude a la frecuencia de resonancia del hidrógeno, banda protegida del espectro radioeléctrico que la radioastronomía reserva para la búsqueda de vida extraterrestre. La voz procede de una conferencia del filósofo Seyyed Hossein Nasr en Harvard, recortada y reorganizada hasta formar nuevas frases.
El vídeo de Robert Beatty traduce esa atmósfera con imágenes hexagonales, paletas vintage y una iconografía retro-futurista muy reconocible en el universo gráfico del dúo. Tras meses de pistas crípticas, el lanzamiento llega después de «Tape 5», la pieza que reactivó el misterio en abril y que muchos seguidores identificaron con “Father And Son”, quinto corte del tracklist por su duración casi idéntica.
El doble adelanto sitúa a los hermanos Sandison-Eoin entre el IDM cristalino de sus inicios en Warp y los paisajes ambientales de su última etapa, con guiños rítmicos que también recuerdan a otros nombres del catálogo, desde Squarepusher hasta Aphex Twin. La dirección de Inferno, sin embargo, parece moverse hacia algo más oscuro y narrativo que sus discos previos.
“Inferno”: Tracklist completo del nuevo álbum de Boards of Canada
- Introit
- Prophecy At 1420 MHz
- Hydrogen Helium Lithium Leviathan
- Age Of Capricorn
- Father And Son
- Somewhere Right Now In The Future
- Naraka
- Acts Of Magic
- Memory Death
- The Word Becomes Flesh
- Into The Magic Land
- Blood In The Labyrinth
- Deep Time
- All Reason Departs
- Arena Americanada
- The Process
- You Retreat In Time And Space
- I Saw Through Platonia
Inferno Sessions: siete escuchas mundiales el 22 de mayo
Una semana antes de la salida del disco, Warp organiza siete sesiones de escucha simultáneas para presentar Inferno en alta fidelidad. Las plazas y horarios concretos se irán anunciando a través de los canales del sello y de la web oficial del lanzamiento.
- 22 de mayo de 2026 – Tokio
- 22 de mayo de 2026 – Berlín
- 22 de mayo de 2026 – Barcelona
- 22 de mayo de 2026 – Londres
- 22 de mayo de 2026 – Glasgow
- 22 de mayo de 2026 – Nueva York
- 22 de mayo de 2026 – Los Ángeles
Boards of Canada, hauntología y memoria desde Cullen
Activos desde finales de los ochenta y radicados durante años en Cullen (Escocia), Mike Sandison y Marcus Eoin firmaron en Warp en 1998 con un debut, Music Has the Right to Children, que terminó leyéndose como punto de partida de toda una sensibilidad: la del IDM melódico cruzado con texturas de cinta degradada, voces de documental escolar y una nostalgia que el crítico Mark Fisher acabaría etiquetando como hauntología. Después llegaron Geogaddi (2002) y The Campfire Headphase (2005), donde introdujeron guitarras procesadas, antes del repliegue progresivo que precedió a Tomorrow’s Harvest en 2013.
Desde aquel disco, el dúo escogió el silencio como forma de relato. Trece años después, la campaña de cintas VHS, los carteles crípticos y el regreso de webs antiguas han precedido a este nuevo capítulo con una coherencia narrativa difícil de encontrar en otros artistas de la electrónica actual. Inferno, con sus 18 cortes y referencias que van de Dante al espectro radioastronómico, parece ampliar ese universo simbólico hacia territorios más opacos. El próximo paso, después del 29 de mayo, será descubrir si el resto del álbum mantiene la dirección que apuntan estos dos primeros temas.
Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.