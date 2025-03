Bon Iver regresa con fuerza: Descubre «If Only I Could Wait» y «Walk Home», puro amor en melodías

Imagínate esto: estás paseando por los bosques nevados de Wisconsin, el aire fresco te golpea la cara, y de repente, a través de una cámara en vivo escondida entre los árboles, escuchas los acordes suaves y conmovedores de If Only I Could Wait. Así es como Bon Iver, el proyecto del genio musical Justin Vernon, decidió sorprendernos el 14 de marzo de 2025 con no uno, sino dos sencillos nuevos: el mencionado dúo con Danielle Haim y el vibrante Walk Home. Estos temas son el aperitivo perfecto para SABLE, fABLE, el próximo álbum que aterrizará el 11 de abril y que promete ser una carta de amor envuelta en pop radiante.

Primero, hablemos de If Only I Could Wait. Este tema es una joya melancólica grabada en 2022 en el estudio April Base, con Vernon y la talentosa Danielle de Haim tejiendo una conversación musical sobre la paciencia en el amor. “Es como un llanto bilateral preguntándose cuánto tiempo podemos aferrarnos el uno al otro”, dijo Vernon, y la letra —“If only I could wait / But before me is a ways out”— te clava un puñal de emoción pura. Luego está Walk Home, una explosión de deseo con un ritmo que te hace querer correr a casa con alguien especial. Vernon lo describe como “una juerga donde no puedes esperar a saltar a la cama con tu verdadero amante”, y con líneas como “Walk home / Wanna be inside with you”, no hay duda de que lo logra.

Lo más espectacular de todo es cómo nos llegaron estas canciones. Desde octubre de 2024, Vernon ha estado usando In Such A Small Time Frame, una instalación artística con una cámara en directo colocada en Wisconsin para conectar con los fans. ¿El resultado? Una experiencia inmersiva que mezcla naturaleza y música, culminando en el estreno de estos sencillos. Es un giro inesperado y genial que solo alguien como Vernon podía imaginar.

SABLE, fABLE no viene solo. Incluye las cuatro pistas del EP SABLE, de 2024 —piensa en THINGS BEHIND THINGS BEHIND THINGS y S P E Y S I D E— más nueve nuevas, con colaboraciones de lujo como Dijon y Flock of Dimes. Tras el éxito de Everything Is Peaceful Love en febrero, este álbum se perfila como un viaje de vulnerabilidad y alegría, un contraste con la oscuridad del EP anterior. Producido junto a Jim-E Stack, parece que Bon Iver está listo para cerrar un capítulo (o al menos, darnos un epílogo inolvidable).

Estos sencillos no solo anticipan un álbum que podría ser histórico, sino que demuestran que Bon Iver sigue siendo un maestro en reinventarse. La colaboración con Danielle Haim aporta frescura, mientras que la cámara en vivo eleva la experiencia a otro nivel. Es un recordatorio de que Vernon no solo hace música: crea mundos.

De la cabaña al estrellato: El viaje épico de Bon Iver

Corría el año 2006 cuando Justin Vernon, tras una ruptura y un bajón personal, se encerró en una cabaña en Wisconsin. De esa soledad nació For Emma, Forever Ago (2008), un debut que mezclaba folk crudo y emociones desgarradoras, ganándose un lugar en el corazón de los fans del indie. Con temas como Skinny Love, Bon Iver pasó de ser un secreto local a un nombre en boca de todos.

El EP Blood Bank (2009) mostró los primeros signos de experimentación, pero fue Bon Iver (2011) el que lo cambió todo. Con una banda completa y un sonido más grande, Vernon se llevó una nominación al Grammy y consolidó su estatus. Luego vino 22, A Million (2016), un giro radical con voces distorsionadas y beats electrónicos que desconcertó y fascinó a partes iguales. En 2019, i,i unió lo mejor de ambos mundos —acústico y electrónico— con colaboraciones como la de Kanye West, con quien Vernon ya había trabajado en Yeezus.

El EP SABLE, (2024) marcó un regreso a lo esencial, un preludio oscuro y minimalista que ahora desemboca en SABLE, fABLE. Desde sus inicios solitarios hasta colaboraciones con Taylor Swift y ahora Danielle Haim, Vernon ha evolucionado sin perder su esencia. Estos nuevos sencillos reflejan esa trayectoria: un artista que abraza el pasado mientras mira al futuro con audacia.

