Bonnie “Prince” Billy transforma la herencia de “Horses” en una reflexión devastadora con “Life Is Scary Horses”

Bonnie “Prince” Billy vuelve a demostrar que pocas cosas le interesan tanto como dialogar con la tradición para convertirla en algo completamente propio. Su nuevo single, “Life Is Scary Horses”, funciona como una reinterpretación espiritual de “Horses”, la canción que Sally Timms y Jon Langford publicaron en Songs Of False Hope And High Values allá por el año 2000. No es la primera vez que Will Oldham se acerca a ese tema —ya lo había versionado bajo sus alias Palace y Bonnie “Prince” Billy—, pero esta vez decide ir más allá: construir una pieza nueva a partir de las preguntas que la canción original le ha generado durante años.

Como él mismo explica, “Una razón principal para versionar una canción surge de las preguntas sin respuesta que plantea en nuestras psiques individuales o colectivas, y he reflexionado sobre las preguntas generadas por ‘Horses’ una y otra vez hasta que pensé que podía darles vida en una nueva composición”. El resultado es una pieza que combina belleza y desolación, con versos como “Human times have come and gone / We must accept our rule is done”, que resuenan como un eco inquietante sobre el lugar de nuestra especie en un mundo que cambia demasiado rápido.

El videoclip, dirigido por Braden King, recupera también a Sally Timms, que aporta coros a la grabación. King describe el proyecto como un proceso casi arqueológico: “La pieza parecía menos algo nuevo que algo que llevaba mucho tiempo esperando a salir a la superficie… un mensaje ensamblado a partir de fragmentos, paisajes y símbolos de un mundo que se desvanece”. Oldham, por su parte, subraya la complicidad que mantiene con el director desde hace décadas: “Braden es uno de esos salvavidas en forma humana con los que tengo el privilegio de colaborar”.

Musicalmente, “Life Is Scary Horses” destaca por un arreglo de cuerdas especialmente delicado firmado por Ryder McNair, primo de Oldham, y por los silbidos de Thomas Deakin, que aportan un aire casi fantasmagórico. La canción sirve como último adelanto de We Are Together Again, que llegará el 6 de marzo a través de No Quarter y que promete seguir explorando esa mezcla de intimidad, memoria y extrañeza que define la etapa más reciente del artista.

Bonnie “Prince” Billy, un trovador moderno que nunca deja de mutar

Desde los años noventa, Bonnie “Prince” Billy —nombre artístico de Will Oldham— se ha consolidado como una de las voces más singulares del folk contemporáneo. Su discografía, extensa y siempre impredecible, incluye trabajos esenciales como I See a Darkness (1999), Ease Down the Road (2001) o The Letting Go (2006), además de innumerables colaboraciones y proyectos paralelos bajo distintos alias. Su estilo, marcado por una sensibilidad cruda y una aproximación casi artesanal a la composición, ha influido a generaciones de músicos que ven en él un referente de libertad creativa. Con We Are Together Again, Oldham continúa ampliando su universo sonoro, demostrando que su capacidad para reinventarse sigue intacta más de tres décadas después de sus primeros pasos.

