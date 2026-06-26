Hoy es el día. Brandon Flowers acaba de publicar «Plans», el primer adelanto de Thrasher, su tercer disco en solitario y el primero en once años. Lo anticipamos en CrazyMinds cuando el vocalista de The Killers anunció su inesperado giro al country/western hace apenas tres días. Ahora la música habla por sí misma.

De Las Vegas a Nephi: el sonido que siempre estuvo ahí

Para entender «Plans» hay que retroceder décadas. Flowers creció en Nephi, Utah, una ciudad pequeña donde su padre, Terry Flowers, llenaba el coche con Johnny Cash y Waylon Jennings. Ese country/western como manera de leer el paisaje y las historias de la América profunda siempre estuvo presente en su música, aunque nunca ocupó el primer plano.

Lo encontramos filtrado en Sam’s Town (2006), el disco con el que The Killers quisieron hacer el gran álbum americano. Lo volvimos a ver en la introspección casi pastoral de Pressure Machine (2021), ese retrato de la América rural que muchos consideran su obra más madura. Pero nunca había sido el foco absoluto. Hasta ahora. «A medida que he ido creciendo he encontrado el camino de vuelta a la música de mi padre, y he descubierto que las historias que llevo dentro se sienten más en casa en esta hermosa tradición americana», declaró Flowers al anunciar el disco.

«Plans»: la primera prueba

«Plans» llega cargada de pedal steel, guitarra acústica y la voz de Flowers navegando con una honestidad que pocas veces le habíamos escuchado en formato solista. La canción ocupa el cuarto puesto del tracklist de Thrasher y encarna exactamente lo que el disco promete: intimidad, paisaje americano y una narrativa construida desde la experiencia propia, no desde el artificio del rock de estadio.

El single ha sido producido por Shawn Everett y Jonathan Rado, colaboradores habituales del artista, y cuenta con la guitarra de David Rawlings (el eterno compañero de Gillian Welch), el pedal steel de Bruce Bouton y la armónica de Charlie McCoy, 85 años y el hombre cuyo sonido inconfundible recorre los cuatro discos que Bob Dylan grabó en Nashville, desde Blonde on Blonde hasta Nashville Skyline. Un elenco que no deja lugar a dudas sobre la seriedad del proyecto.

Thrasher: diez canciones y una vida que contar

«Plans» es solo la puerta de entrada. Thrasher es un álbum de diez canciones grabado el pasado julio en los históricos RCA Studio A de Nashville, el mismo estudio donde se construyeron algunas de las obras maestras de la música americana. Sale el 21 de agosto de 2026 vía Island Records y, según el propio Flowers, explora relaciones familiares, pérdida, memoria y la vida en una ciudad pequeña. Material autobiográfico de alguien que tiene mucho que contar y ahora sabe exactamente cómo hacerlo.

Como contamos en CrazyMinds cuando se anunció el proyecto, sus dos anteriores discos solistas —Flamingo (2010) y The Desired Effect (2015)— llegaron al número uno en el Reino Unido. El tracklist completo de Thrasher es el siguiente:

«Does It Ever Cross Your Mind?» «One of Us» «Tiger’s Blood» «Plans» (primer single) «Paradise» «Miss America» «Angel» «The Red Ground» «In a Heartbeat» «An American Dream»

Brandon Flowers en solitario: un artista que no huye de nada

Flowers ha sido contundente desde el primer momento: «Esto no es escapar del rock & roll. No quiero reemplazar mis canciones antiguas. Simplemente encontré espacio para más». The Killers siguen en activo, con un nuevo álbum previsto para 2027. Pero de momento, su frontman tiene algo que decir que no cabe en ese formato. Y ha tenido el valor de decirlo de otra manera.

Para quienes le conocen solo desde Rebel Diamonds o los estadios que lleva décadas llenando, Thrasher puede ser una sorpresa. Para quienes llevan años escuchando los silencios entre sus canciones, esto era lo que estaban esperando. «Plans» suena como una promesa cumplida.

▶ «Plans» — Brandon Flowers | 26 de junio de 2026 | Island Records

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