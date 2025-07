Bright Eyes abraza el ska con su nuevo single «1st World Blues»

La banda de Omaha, Bright Eyes, formada por Conor Oberst, Mike Mogis y Nathaniel Walcott, sorprendió a sus fans con el lanzamiento de su nuevo single 1st World Blues, un tema que se sumerge en el ska con un giro político y festivo. Estrenado el 22 de julio de 2025, el sencillo, descrito como un “homenaje al ska en todas sus olas” desde Desmond Dekker hasta Tim Armstrong, llega tras su álbum Five Dice, All Threes (2024). Coescrito con Alex Orange Drink de So So Glos, el tema combina ritmos acelerados, trompetas y coros grupales con una crítica mordaz al capitalismo tardío. Líricas como “I was talking crazy down at Old Navy / I was feeling despondent at Hot Topic” reflejan el tono irónico de Oberst sobre la alienación moderna.

El videoclip, dirigido por Jared Sherbert con animaciones de Sparks Studios, fue grabado en un caluroso día de verano en Brooklyn, Nueva York, y cuenta con apariciones de la patinadora Nelly Morville, So So Glos, el productor Adam Reich y el carismático perro Butter. Inspirado en el hip-hop neoyorquino de los 90, el video refuerza el mensaje subversivo del tema con un espíritu veraniego. Bright Eyes acompañará el lanzamiento con una gira por la costa oeste de EE. UU., incluyendo paradas en el Bumbershoot Festival y Asia, con fechas en Singapur, Osaka y Tokio. Y no olvidemos que hace tan solo unos días pudimos escucharles en Mad Cool Festival.

Bright Eyes: la voz poética y rebelde del indie rock

Formada en 1995 en Omaha, Nebraska, Bright Eyes, liderada por Conor Oberst junto a Mike Mogis y Nathaniel Walcott, se convirtió en un ícono del indie rock con su mezcla de folk, emo y letras viscerales. Su debut, A Collection of Songs Written and Recorded 1995-1997 (1998), mostró la crudeza emocional de Oberst, pero fue Fevers and Mirrors (2000) y el aclamado I’m Wide Awake, It’s Morning (2005) los que los consagraron, con himnos como First Day of My Life. Ese mismo año, Digital Ash in a Digital Urn exploró sonidos electrónicos, demostrando su versatilidad. Con una carrera marcada por la introspección y el activismo, Bright Eyes ha abordado temas como la alienación y la política, resonando con generaciones de fans.

Con diez álbumes de estudio, Bright Eyes ha evolucionado desde el lo-fi hasta producciones más pulidas. Discos como Lifted or The Story Is in the Soil… (2002) y Cassadaga (2007) consolidaron su reputación, mientras que Down in the Weeds, Where the World Once Was (2020) marcó su regreso tras un hiato. En 2024, Five Dice, All Threes y la regrabación de A Song to Pass the Time celebraron su legado, junto con colaboraciones como Recluse I Don’t Have to Love con Cursive. Su nuevo single 1st World Blues (2025) explora el ska, mostrando su disposición a experimentar tras tres décadas de influencia en el indie rock.

