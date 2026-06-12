Veinte años después de su debut, Bring Me The Horizon han hecho algo que pocas bandas se atreven a hacer: volver a su primer disco y reescribirlo desde dentro. La banda de Sheffield ha publicado «Black & Blue (2026 Repented)», primer adelanto de Count Your Blessings | Repented, la regrabación completa de su álbum debut de 2006, que llegará el 10 de julio.

La diferencia con la versión original de 2006 es notable: la misma rabia y los mismos gritos de Oli Sykes, pero con una producción de escala de estadio que el disco nunca tuvo. No es una simple remasterización ni un lavado de cara nostálgico. Es la versión que, según la propia banda, debería haber existido desde el principio.

Veinte años sin estar a gusto con su propio disco

La regrabación de Count Your Blessings no nace de la nostalgia, sino de algo más parecido al rencor productivo. Sykes lo explicó hace unas semanas en el podcast de Nik Nocturnal: mucha gente cree que la banda reniega de su disco debut porque apenas lo toca en directo, pero la realidad es que nunca estuvieron satisfechos con cómo sonaba. Saliendo del estudio en 2006, recuerda, ya sabían que algo no funcionaba.

El problema, según Sykes, estaba en la producción original a cargo de Dan Sprigg, con poca experiencia previa en deathcore en aquel momento. Para esta nueva versión, la banda ha recurrido a Buster Odeholm (de Thrown y Vildhjarta) para la mezcla, mientras que la regrabación de «Black & Blue» ha estado liderada por Sykes y el guitarrista Lee Malia.

Count Your Blessings | Repented mantiene prácticamente el tracklist original, con una excepción curiosa: «Liquor & Lost Love» recupera su título de trabajo original, «Dragon Slaying». Así queda el listado completo:

«Pray for Plagues» (2026 Repented) «Tell Slater Not to Wash His Dick» (2026 Repented) «For Stevie Wonder’s Eyes Only (Braille)» (2026 Repented) «A Lot Like Vegas» (2026 Repented) «Black & Blue» (2026 Repented) «Slow Dance» (2026 Repented) «Dragon Slaying» (2026 Repented) «(I Used to Make Out With) Medusa» (2026 Repented) «Fifteen Fathoms, Counting» (2026 Repented) «Off the Heezay» (2026 Repented)

El reestreno tendrá su escenario propio: la banda interpretará el disco completo por primera vez en su historia, junto a material de la misma época, en un par de fechas en el B.E.C. Arena de Manchester (10 y 11 de julio), dentro de Outbreak Festival 2026, con Static Dress, Dying Wish, Heriot, Rolo Tomassi, Car Underwater y Still In Love.

El deathcore que nunca quisieron que sonara así

Bring Me The Horizon empezaron en 2004 como una de las bandas más comentadas del deathcore británico, formados en Sheffield y grabando su primer EP, This Is What the Edge of Your Seat Was Made For. Dos años después llegó Count Your Blessings (2006), su disco debut, grabado en los DEP International Studios de Birmingham. Tras él vendría Suicide Season (2008), el punto de inflexión hacia un sonido más metalcore, y a partir de ahí una trayectoria de reinvenciones constantes: Sempiternal (2013), That’s the Spirit (2015) y amo (2019) los llevaron del circuito de salas pequeñas a los estadios, dejando atrás (sin renegar de) sus raíces más extremas.

Esa distancia es precisamente lo que hace interesante «Black & Blue (2026 Repented)». No es la banda de 2026 mirando con condescendencia a la de 2006: es la misma banda, con veinte años de oficio acumulado, terminando una frase que dejó a medias en el estudio. Lo que llega el 10 de julio no pretende sustituir el original, sino completarlo.

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