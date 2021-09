Bruce Springsteen colabora en “Wasted Days”, nueva cancion de John Mellencamp

John Mellencamp y Bruce Springsteen colaboran en una nueva canción titulada Wasted Days.

Sobre la canción

Estamos ante la primera colaboración “oficial” entre Springsteen y Mellencamp, ya que hasta ahora nunca habían publicado juntos pero sí actuado en directo en el Beacon Theatre de Nueva York en 2019.

Ya podemos escucharlo a continuación:

Sobre Bruce Springsteen

Bruce Springsteen ha sabido combinar magistralmente una natural exuberancia musical y escénica con letras sombrías sobre la dura vida de la gente común de su país y un perfeccionismo obsesivo a la hora de grabar sus discos. Al frente de su fiel E Street Band, Springsteen se convertiría en ícono absoluto del rock norteamericano, ofreciendo conciertos tan antológicos como interminables y editando álbumes extraordinarios como Born to Run (1975), The River (1980) o Born in The USA (1983). Menos prolífico desde los noventa, Springsteen ha mantenido su reputación intacta gracias a sus giras por todo el mundo y ha ido alternando nuevos discos con cuidadas reediciones de sus clásicos. En 2016 publicó su autobiografía y en 2020 regresó con Letter To You, su más reciente álbum de estudio.

Fuente: Apple Music

