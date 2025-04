Bruce Springsteen desata la fiebre con “Blind Spot” y un tesoro de álbumes perdidos

Bruce Springsteen ha publicado Blind Spot, un sencillo hipnótico que adelanta su ambicioso box set Tracks II: The Lost Albums, programado para el 27 de junio vía Sony Music. Esta joya, extraída de las míticas Streets of Philadelphia Sessions de los años 90, revela un Springsteen audaz, navegando ritmos de hip-hop con loops de batería y letras que desentrañan la traición y la duda en las relaciones. Grabada en su hogar en Los Ángeles, la canción cuenta con aportes de Patti Scialfa, Soozie Tyrell y Lisa Lowell, además de un solo de guitarra que suena como un relámpago. Su estilo, inspirado en el rap de la costa oeste, es un guiño al apodo de culto de estas sesiones: el “loops record”.

Tracks II: The Lost Albums promete ser un hito, con siete discos inéditos que suman 83 canciones grabadas entre 1983 y 2018. Desde LA Garage Sessions ’83 hasta Streets of Philadelphia Sessions, el set incluye joyas como Faithless, Somewhere North of Nashville y Perfect World. Disponible en 9 LPs, 7 CDs y digital, vendrá con un libro de 100 páginas con fotos, notas de Erik Flannigan y una introducción de Springsteen, quien confesó haber compartido estas grabaciones con amigos cercanos durante años. Un álbum complementario, Lost and Found: Selections From The Lost Albums, destacará 20 pistas esenciales.

Blind Spot no llega solo: el 1 de abril, Springsteen presentó Rain in the River de Perfect World, avivando la expectación. Las Streets of Philadelphia Sessions, listas para 1995 pero archivadas tras la reunión con la E Street Band, muestran a un Springsteen experimental, trabajando con Toby Scott en loops originales tras el éxito de Streets of Philadelphia.

Con una gira europea prevista para 2025, una película (Deliver Me from Nowhere) y programas de la BBC por el 50 aniversario de su primer show en el Reino Unido, Springsteen no para. Blind Spot y Tracks II son un regalo para los fieles y una puerta al alma inquieta del Boss. ¡Ya puedes reservarlo en brucespringsteen.net!

El legado indomable de Bruce Springsteen: Una carrera de corazón y carretera

Bruce Springsteen, conocido como «The Boss», ha forjado una de las trayectorias más icónicas del rock durante más de cinco décadas. Nacido el 23 de septiembre de 1949 en Long Branch, Nueva Jersey, su música fusiona el espíritu del rock de raíces, el folk y la narrativa proletaria, capturando las luchas y sueños de la clase trabajadora americana. Desde sus inicios en los bares de Asbury Park hasta llenar estadios globales, Springsteen y su E Street Band han creado un legado que trasciende generaciones.

Su carrera despegó con Greetings from Asbury Park, N.J. (1973), un debut que mostró su lirismo poético. Sin embargo, fue Born to Run (1975) el que lo catapultó al estrellato, con himnos como el tema homónimo que definieron su sonido épico. Discos como Darkness on the Edge of Town (1978), The River (1980) y Born in the U.S.A. (1984) consolidaron su estatus, vendiendo millones y abordando temas de alienación, redención y esperanza. Este último, con siete sencillos exitosos, es uno de los álbumes más vendidos de la historia.

Springsteen ha lanzado 21 álbumes de estudio, desde el introspectivo Nebraska (1982) hasta el reflexivo Letter to You (2020). Su versatilidad brilla en proyectos como Western Stars (2019), inspirado en el pop orquestal, y Only the Strong Survive (2022), un homenaje al soul. Además, ha publicado colecciones de rarezas como Tracks (1998) and the upcoming Tracks II: The Lost Albums (2025), con 83 canciones inéditas de 1983 a 2018. Su discografía incluye también grabaciones en directo legendarias, como Live/1975-85 (BruceSpringsteen.net).

Ganador de 20 premios Grammy, un Oscar por Streets of Philadelphia (1994) y la Medalla Presidencial de la Libertad (2016), Springsteen es un narrador universal. Su Broadway show (2017-2018) y giras maratonianas con la E Street Band demuestran su conexión única con el público. En 2025, además de Tracks II, planea una gira europea y una película, Deliver Me from Nowhere, sobre la creación de Nebraska (Sony Music).

La música de Springsteen sigue siendo un faro de autenticidad, con historias que resuenan en cada rincón del mundo.