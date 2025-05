Bruce Springsteen desvela “Faithless”, un tesoro perdido de un western espiritual

Bruce Springsteen ha abierto las puertas de su archivo con el lanzamiento de Faithless, el tema principal de una banda sonora inédita para una película homónima que nunca vio la luz. Esta canción forma parte de Tracks II: The Lost Albums, una ambiciosa colección de siete álbumes completos grabados entre 1983 y 2018, que será publicada el 27 de junio por Sony Music. El proyecto, que incluye 83 canciones —82 de ellas inéditas y 74 nunca escuchadas—, rescata Faithless, un trabajo encargado en 2004 para un filme descrito como un “western espiritual”. Grabado entre el fin de la gira Devils & Dust en noviembre de 2005 y el lanzamiento de We Shall Overcome: The Seeger Sessions en abril de 2006, este álbum de 11 pistas, con cuatro instrumentales, explora la espiritualidad y el misticismo del Oeste americano.

Faithless, descrita como una balada contemplativa con un aire country, refleja la habilidad de Springsteen para crear atmósferas evocadoras. “Era una colección de canciones inusual”, comentó el artista, destacando que escribió la música en solo dos semanas en Florida, antes de que se rodara una sola escena. “Reconocías detalles y quizás un personaje o dos, pero en su mayoría era música atmosférica que pensé que encajaría”. Aunque grabó principalmente en solitario, el disco cuenta con aportes de Ron Aniello (productor), miembros de The E Street Band como Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Curtis King Jr., Michelle Moore y Ada Dyer, además de Patti Scialfa y sus hijos Evan y Sam Springsteen.

El lanzamiento de Faithless es el tercero de Tracks II, tras Rain in the River y Blind Spot. Acompañado de un libro de 100 páginas con fotos inéditas y notas de Erik Flannigan, el set promete ser un regalo para los fans, mostrando facetas desconocidas de “The Boss”. Con este proyecto, Springsteen no solo revive un capítulo olvidado de su carrera, sino que reafirma su capacidad para transformar ideas en narrativas universales, incluso para una película que nunca existió.

El legado inmortal de Bruce Springsteen: El corazón del rock americano

Desde su debut en 1973 con Greetings from Asbury Park, N.J., Bruce Springsteen ha sido la voz de la clase trabajadora americana, fusionando rock, folk y narrativa lírica. Con The E Street Band, discos como Born to Run (1975), Darkness on the Edge of Town (1978) y Born in the U.S.A. (1984) —con himnos como Thunder Road, Badlands y Dancing in the Dark— lo convirtieron en un ícono global. Sus 21 álbumes de estudio, incluyendo Nebraska (1982), The Rising (2002) y Letter to You (2020), han vendido más de 140 millones de copias y le han valido 20 premios Grammy. Conocido por sus maratonianas actuaciones en directo y su compromiso social, Springsteen ha explorado temas de redención, lucha y esperanza. Proyectos como Tracks II: The Lost Albums (2025), que desentierra gemas como Faithless, muestran su prolífica creatividad. A sus 75 años, sigue de gira, demostrando que su legado es tan contemporáneo como siempre.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.