Bruce Springsteen desvela su alma country con «Repo Man»

Bruce Springsteen ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de Repo Man, un nuevo sencillo inédito extraído de su álbum perdido de 1995, Somewhere North of Nashville. Este tema forma parte de la próxima colección Tracks II: The Lost Albums, un ambicioso box set que reúne siete álbumes completos grabados por Springsteen a lo largo de su carrera, pero nunca publicados.

Una joya country rescatada del pasado

Repo Man es el cuarto sencillo adelantado de Tracks II: The Lost Albums, un proyecto que rescata grabaciones de los años 90, específicamente el álbum Somewhere North of Nashville, grabado en 1995. Según Stereogum, esta canción muestra a Springsteen explorando un sonido country puro, con letras narrativas que evocan historias de desposesión y lucha, características del género. La pista destaca por su tono crudo y melancólico, con una instrumentación acústica que contrasta con el estilo rock épico por el que Springsteen es más conocido. Rolling Stone describe Repo Man como una “balada introspectiva” que captura la esencia de un Springsteen experimental, dispuesto a adentrarse en nuevos territorios sonoros.

La canción ha sido recibida como una muestra del lado más íntimo del artista, con Consequence destacando su capacidad para “pintar historias vívidas de la América trabajadora”.

¿Qué sabemos hasta ahora de este lanzamiento?

Tracks II: The Lost Albums, programado para su lanzamiento el 17 de junio de 2025, incluye Somewhere North of Nashville junto con otros seis álbumes inéditos.Repo Man se une a otros sencillos previos como Rain In The River, Blind Side y Faithless, cada uno mostrando facetas distintas de la creatividad de Springsteen durante los años 90. Este período fue especialmente prolífico para el artista, que grabó material que abarca desde el country hasta el folk y el rock alternativo, pero que decidió no publicar en su momento.

Repo Man ya está disponible en plataformas de streaming como Spotify, Apple Music y YouTube, según el sitio oficial de Bruce Springsteen (brucespringsteen.net). Los fans pueden reservar Tracks II: The Lost Albums a través de tiendas online como Amazon o el sitio oficial del artista, con opciones que incluyen ediciones en vinilo y CD. Además, ya sabemos que el box set también contendrá notas detalladas de Springsteen sobre el proceso creativo detrás de estas grabaciones.

Bruce Springsteen: un trovador de la América profunda

Bruce Springsteen, conocido como “The Boss”, es una de las figuras más icónicas del rock, con una carrera que abarca cinco décadas y un legado que trasciende generaciones. Su música, arraigada en las historias de la clase trabajadora, ha resonado en todo el mundo, consolidándolo como un narrador universal.

Nacido en 1949 en Nueva Jersey, Springsteen saltó a la fama con Born to Run (1975), un álbum que combinaba rock enérgico con letras poéticas sobre la juventud y la libertad. Discos como Darkness on the Edge of Town (1978) y The River (1980) lo establecieron como la voz de la América obrera. Su obra cumbre, Born in the U.S.A. (1984), con hits como Dancing in the Dark y I’m on Fire, lo convirtió en un fenómeno global, vendiendo millones de copias.

Con más de 20 álbumes de estudio, Springsteen ha explorado géneros desde el rock hasta el folk y el country. Discos como Nebraska (1982) muestran su lado minimalista, mientras que The Rising (2002) aborda el dolor colectivo tras el 11 de septiembre. Su trabajo más reciente, Letter to You (2020), refleja una introspección madura, y el próximo Tracks II: The Lost Albums (2025) promete desenterrar facetas inéditas de su creatividad.

Acompañado por la E Street Band, Springsteen ha ganado 20 premios Grammy, un Oscar y un lugar en el Rock and Roll Hall of Fame. Su capacidad para conectar con audiencias a través de letras honestas y actuaciones maratónicas lo ha convertido en un ícono cultural. Repo Man y Somewhere North of Nashville son un testimonio de su voluntad de experimentar y reinventarse.

