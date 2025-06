Bruce Springsteen desvela «Sunday Love», un tesoro romántico de «Tracks II: The Lost Albums»

Bruce Springsteen, el legendario Boss, ha compartido Sunday Love, el sexto sencillo de adelanto de su esperado box set Tracks II: The Lost Albums, que se lanzará el 27 de junio de 2025 a través de Sony Music. Estrenada el 12 de junio de 2025, esta balada inspirada en el pop orquestal de los años 60 forma parte de Twilight Hours, uno de los siete álbumes inéditos incluidos en la colección, grabados entre 1983 y 2018. Con influencias de Burt Bacharach y una atmósfera de “noir de mediados de siglo”, Sunday Love ofrece una mirada íntima al lado más romántico y melódico de Springsteen, acompañado por la E Street Band y colaboradores clave.

Sunday Love: Un homenaje al pop americano clásico

Sunday Love es una balada melódica que transporta a los oyentes a la tradición del pop americano, con cuerdas y trompas que evocan el trabajo de Burt Bacharach y Hal David, según Rolling Stone. Springsteen describió la canción como parte de Twilight Hours, un conjunto de “canciones románticas, perdidas en la ciudad” escritas al mismo tiempo que su álbum Western Stars (2019). “En un momento, era un disco doble junto a Western Stars o formaban parte del mismo álbum. Amo a Burt Bacharach y ese tipo de canciones y compositores. Me lancé a ello porque las estructuras de acordes son más complejas, lo que fue divertido de lograr”, explicó Springsteen. Con la participación de Max Weinberg, Patti Scialfa y Soozie Tyrell de la E Street Band, junto al productor Ron Aniello y colaboradores de Western Stars como Kaveh Rastegar y Scott Tibbs, la canción combina un swing suave con una narrativa melancólica sobre el anhelo de un amor dominical.

Tracks II: The Lost Albums: Siete discos inéditos

Tracks II: The Lost Albums es una colección monumental que incluye siete álbumes completos grabados entre 1983 y 2018, con 83 canciones, 82 de ellas inéditas. Springsteen reveló que estos “álbumes perdidos” fueron grabados en su estudio casero, algunos mezclados pero nunca lanzados: “Los he tocado para mí y amigos cercanos durante años. Estoy feliz de que finalmente los escuchen”. La colección, disponible en formatos de 7 CD, 9 LP y digital, incluye un libro de tapa dura de 100 páginas con fotos de archivo, notas de Erik Flannigan y una introducción personal de Springsteen. Los álbumes son:

L.A. Garage Sessions ’83 : Un puente lo-fi entre Nebraska y Born in the U.S.A..

: Un puente lo-fi entre Nebraska y Born in the U.S.A.. Streets of Philadelphia Sessions : Sonidos de sintetizadores y loops de batería de 1993-94, expandiendo el estilo del tema ganador del Oscar.

: Sonidos de sintetizadores y loops de batería de 1993-94, expandiendo el estilo del tema ganador del Oscar. Somewhere North of Nashville : Grabado en 1995 con influencias country y pedal steel.

: Grabado en 1995 con influencias country y pedal steel. Inyo : Historias fronterizas tejidas con riqueza, grabadas entre 1995-1997 durante la gira de The Ghost of Tom Joad.

: Historias fronterizas tejidas con riqueza, grabadas entre 1995-1997 durante la gira de The Ghost of Tom Joad. Perfect World : Canciones de los 90 y 2000, algunas escritas con Joe Grushecky .

: Canciones de los 90 y 2000, algunas escritas con . Faithless : Música para una película nunca realizada, grabada en 2005-2006.

: Música para una película nunca realizada, grabada en 2005-2006. Twilight Hours: Canciones orquestales noir, Sunday Love, grabadas junto a Western Stars.

Además, un disco recopilatorio, Lost And Found: Selections from The Lost Albums (20 pistas), se lanzará simultáneamente. Otros sencillos previos incluyen Rain in the River (Perfect World), Repo Man (Somewhere North of Nashville), Adelita (Inyo), Blind Spot (Streets of Philadelphia Sessions) y Faithless (Faithless). La colección ofrece un contexto sin precedentes de 35 años de la prolífica escritura de Springsteen.

Gira europea: Land of Hope and Dreams

Springsteen y la E Street Band están en la recta final de su gira europea Land of Hope and Dreams, iniciada en 2023, con una parada reciente en Praga el 15 de junio de 2025. La gira, que incluye 16 fechas hasta el 3 de julio en Milán, Italia, ha sido aclamada por su energía, con apariciones sorpresa como la de Paul McCartney en Liverpool. Aunque no hay fechas confirmadas en España para 2025, Springsteen actuó en Madrid y Barcelona en 2024, y los fans esperan un posible regreso.

Bruce Springsteen: El alma del rock americano

Bruce Springsteen, nacido en 1949 en New Jersey, es una de las figuras más influyentes del rock. Con la E Street Band, lanzó clásicos como Born to Run (1975), Darkness on the Edge of Town (1978), The River (1980) y Born in the U.S.A. (1984), que lo convirtieron en un ícono global. Su prolífica carrera incluye 21 álbumes de estudio, desde Greetings from Asbury Park, N.J. (1973) hasta Only the Strong Survive (2022), un disco de versiones soul. El box set original Tracks (1998) recopiló 66 canciones inéditas, mientras que Tracks II amplía su legado con 83 pistas. Ganador de 20 premios Grammy, un Oscar por Streets of Philadelphia y el Presidential Medal of Freedom, Springsteen sigue siendo una fuerza creativa, combinando rock, folk y narrativa emocional.

Con Sunday Love y Tracks II: The Lost Albums, Bruce Springsteen abre las puertas de su archivo, revelando una riqueza creativa que redefine su legado. Desde baladas orquestales hasta experimentos country y noir, esta colección muestra su versatilidad y compromiso con la música. Mientras continúa su gira europea, los fans celebran esta mirada íntima a su proceso, con Sunday Love como un recordatorio de su habilidad para capturar el corazón humano. Tracks II promete ser un hito para los seguidores y una puerta de entrada para nuevas audiencias, consolidando a Springsteen como un narrador eterno.

