Bruce Springsteen vuelve al combate con «Streets of Minneapolis», un retrato urgente de un país en tensión

El nuevo single de Bruce Springsteen, Streets of Minneapolis, llega con la inmediatez de una herida abierta. Compuesto en un día, grabado al siguiente y publicado de inmediato, el tema nace como respuesta directa a los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses abatidos por agentes del ICE en Minneapolis este mismo mes. El Boss no se limita a narrar los hechos: los denuncia con nombres propios, imágenes crudas y una carga política que no rehúye señalar al presidente Donald Trump, a quien acusa de desplegar una “ejército privado” en las calles de la ciudad.

El tono del tema recuerda al Springsteen más comprometido, el que en los últimos años ha criticado abiertamente las tácticas del ICE, ha pedido su expulsión de Minneapolis desde el escenario y ha descrito a Trump como una amenaza para los valores democráticos del país. En Streets of Minneapolis, esa postura se condensa en versos que funcionan como crónica, protesta y homenaje a las víctimas. La canción se suma a una larga tradición del músico de reaccionar ante momentos críticos, subrayando su papel como cronista social en tiempos convulsos.

El lanzamiento coincide además con el eco aún reciente del biopic Deliver Me From Nowhere, protagonizado por Jeremy Allen White. En ese contexto, Streets of Minneapolis funciona casi como un recordatorio de que, a sus 76 años, Springsteen sigue escribiendo canciones con la urgencia de quien siente que la historia está en juego.

Bruce Springsteen, del sueño americano a la resistencia cívica

Desde sus inicios en los bares de Nueva Jersey hasta su consagración global, Bruce Springsteen ha construido una obra que combina épica obrera, introspección y un instinto narrativo que pocos artistas han igualado. Su debut, Greetings from Asbury Park, N.J. (1973), ya mostraba a un compositor con hambre y una banda —la E Street Band— destinada a convertirse en una institución. Con Born to Run (1975), Springsteen se consolidó como la gran esperanza del rock estadounidense, mientras que Darkness on the Edge of Town (1978) y The River (1980) ampliaron su mirada hacia los conflictos laborales, las tensiones familiares y la fragilidad del sueño americano.

El giro radical llegó con Nebraska (1982), un álbum austero y grabado en casa que marcó un punto de inflexión creativo y emocional en su carrera. A partir de ahí, Springsteen alternó grandes producciones —como Born in the U.S.A. (1984), uno de los discos más vendidos de la historia— con trabajos más íntimos como Tunnel of Love (1987). En los 2000, su música se volvió abiertamente política con The Rising (2002), inspirado en el 11-S, y más tarde con Wrecking Ball (2012), una crítica feroz a la desigualdad económica. Su discografía reciente, que incluye Western Stars (2019) y Letter to You (2020), demuestra que su capacidad para conectar con el presente sigue intacta. Streets of Minneapolis no es una excepción: es la prueba de que Springsteen continúa escribiendo desde el mismo lugar que lo hizo grande, allí donde la música se convierte en memoria, denuncia y esperanza.

