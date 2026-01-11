Bruno Mars inicia su nueva era con «I Just Might» y confirma concierto en Madrid el 10 de julio

El regreso de Bruno Mars ya es oficial. El artista estadounidense ha lanzado I Just Might, un single de estética setentera que sirve como primer adelanto de su próximo álbum en solitario, The Romantic, previsto para el 27 de febrero de 2026. El tema, producido junto a D’Mile, recupera el pulso funk y el brillo vintage que han definido algunos de los momentos más celebrados de su carrera reciente. Con un groove inmediato, Mars vuelve a situarse en ese territorio donde la pista de baile y la nostalgia se encuentran sin fricciones.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip inspirado en los años 70, en el que cinco versiones del propio Mars forman una banda en un set televisivo antiguo, mientras él baila bajo luces multicolor. El vídeo está codirigido por el propio artista junto a Daniel Ramos. En redes, Mars celebró su regreso con un mensaje claro: “It’s party time! The self proclaimed Aura Lord is back”. Y lo cierto es que la energía del single apunta precisamente a eso: fiesta, ritmo y un guiño descarado a su faceta más hedonista.

Además de su esperado regreso discográfico, Mars ha confirmado una nueva gira mundial, The Romantic Tour, que pasará por España el 10 de julio de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. El concierto, programado para las 20:30, contará con Victoria Monét como artista invitada y con Anderson .Paak actuando como DJ Pee .Wee, una combinación que convierte la cita en uno de los eventos musicales más potentes del próximo verano. La visita supone el retorno de Mars a los grandes recintos europeos tras el éxito masivo de su 24K Magic World Tour, una de las giras más taquilleras de la década de 2010.

Desde su último trabajo en solitario, 24K Magic (2016), Mars ha mantenido una presencia constante gracias a colaboraciones de alto perfil. Ha trabajado con Lady Gaga en la balada Die With A Smile, con Rosé de BLACKPINK en el éxito viral APT., y ha aparecido en el single Fat Juicy & Wet de Sexyy Red. Además, su proyecto conjunto con Anderson .Paak como Silk Sonic, An Evening With Silk Sonic (2021), consolidó su reputación como uno de los grandes artesanos del sonido retro contemporáneo.

Bruno Mars: la metamorfosis constante de un referente del pop internacional

La carrera de Bruno Mars es una de las más sólidas y versátiles del pop del siglo XXI. Nacido en Hawái y criado en una familia de músicos, comenzó su trayectoria profesional como compositor y productor antes de irrumpir como solista. Su debut, Doo-Wops & Hooligans (2010), lo catapultó al estrellato con éxitos globales como Just the Way You Are y Grenade, dos de los singles más vendidos de todos los tiempos. Su segundo álbum, Unorthodox Jukebox (2012), confirmó su capacidad para moverse entre géneros —del pop al reggae, del soul al rock— y consolidó su estatus como uno de los artistas más completos de su generación.

En 2016 llegó 24K Magic, un disco que redefinió su identidad artística con un sonido inspirado en el R&B y el funk de los 80 y 90. El álbum ganó múltiples premios Grammy y dejó himnos como That’s What I Like y 24K Magic, reafirmando su dominio absoluto de la pista de baile. Más tarde, su alianza con Anderson .Paak en Silk Sonic dio lugar a An Evening With Silk Sonic (2021), un proyecto que recibió elogios unánimes por su recreación minuciosa del soul setentero. Con más de 150 millones de discos vendidos y nueve números uno en la lista Billboard Hot 100, Mars se ha convertido en uno de los artistas más influyentes y exitosos de su tiempo. The Romantic promete continuar esa línea, combinando su habilidad para el espectáculo con una sensibilidad musical que sigue evolucionando sin perder su esencia.

