Bryan Adams ha elegido la fecha más simbólica posible para lanzar su nuevo golpe de efecto. El pasado 1 de julio, coincidiendo con el Día de Canadá, el rockero canadiense publicó «51st State», un sencillo directo que responde sin ambages a los reiterados comentarios de Donald Trump sobre convertir a Canadá en el 51º estado de Estados Unidos. Aunque la canción no menciona al presidente estadounidense por su nombre, el destinatario no deja lugar a dudas.

El tema llega editado por Bad Records, el sello independiente que el propio Adams puso en marcha hace un par de años, y está disponible en todas las plataformas de streaming, además de en una edición limitada en vinilo de 7″ a doble color que saldrá a la venta el 14 de agosto con una versión acústica en la cara B.

En un comunicado, Adams explicó el origen de la canción: «Quería escribir algo sobre Canadá porque Canadá es mi hogar. Hay más cosas que nos unen que nos separan. Este es un tributo al orgullo y al espíritu de mis compatriotas: el resto es solo ruido».

Con más de cuatro décadas de carrera y clásicos como «Summer of ’69», «Heaven» o «Everything I Do (I Do It for You)», el de Kingston vuelve a demostrar que su vena reivindicativa sigue tan viva como su instinto melódico.

Una letra sin rodeos: «nunca seremos el 51º estado»

La canción no se anda con eufemismos. «51st State» arranca con un verso que funciona como declaración de intenciones: «Cuando hablas de mi hogar, más te vale mostrar respeto, porque aquí cuidamos de los nuestros», canta Adams sobre una base de rock enérgico y directo, marca de la casa.

El tramo central de la letra apunta directamente a la guerra arancelaria impulsada por Trump durante su segundo mandato: «Así que déjame darte un consejo, quizá tengas demasiadas cosas entre manos, sigue cargándonos de aranceles, pero nunca seremos el 51º estado». El estribillo, coreable y con vocación de himno, cierra cada estrofa con esa misma idea de resistencia pacífica: Canadá no está en venta, ni en negociación.

Escucha «51st State»

El sencillo se estrenó en formato de lyric video oficial a través del canal de YouTube de Adams, y puede escucharse también en Spotify y el resto de plataformas digitales bajo el sello Bad Records.

El resurgir del orgullo canadiense frente a la retórica de Trump

«51st State» no nace en el vacío: se suma a una ola creciente de nacionalismo cultural canadiense provocada por los comentarios de Trump, que ya en 2024 escribió en Truth Social que Canadá debería convertirse en el 51º estado para «ahorrarse» impuestos y gasto militar. Desde entonces, la idea se ha convertido en blanco recurrente del humor y la indignación en el país: el actor Mike Myers lució una camiseta con el lema «Never 51» junto al primer ministro Mark Carney en un sketch de Saturday Night Live, y el expresidente Justin Trudeau ironizó sobre las mismas provocaciones en el documental Rivals: 4 Nations Face-Off.

Adams, nacido en Kingston y criado en Ottawa, ha construido una carrera marcada por baladas de éxito mundial, pero también por gestos de compromiso con causas sociales y medioambientales. Ya en 2024 había presentado nuevo disco y anunciado gira por España junto al lanzamiento de So Happy It Hurts, y meses después celebró la puesta en marcha de su propio sello independiente, Bad Records, con el que ahora también distribuye este nuevo single.

Además, el canadiense no perderá el pulso a los escenarios españoles: su gira Roll With the Punches regresará a nuestro país en noviembre de 2026 con siete conciertos que le llevarán a Murcia (6 de noviembre, Palacio de Deportes), Zaragoza (7 de noviembre, Pabellón Príncipe Felipe), Valencia (8 de noviembre, Roig Arena), Madrid (10 de noviembre, Movistar Arena), Bilbao (13 de noviembre, Bizkaia Arena BEC!), Barcelona (14 de noviembre, Palau Sant Jordi) y A Coruña (16 de noviembre, Coliseum), donde repasará tanto su último álbum como los grandes clásicos que le han convertido en el artista canadiense más vendido de la historia.

▶ «51st State» — Bryan Adams | 1 de julio de 2026 | Bad Records

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