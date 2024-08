Bryan Ferry regresa con su primer single en más de una década

Bryan Ferry ha lanzado Star, su primer sencillo original en más de una década. Este tema forma parte de su próximo álbum Retrospective: Selected Recordings 1973-2023, que saldrá el 25 de octubre. La colección de 81 pistas celebra la carrera de Ferry como solista, abarcando más de 50 años de música y 16 álbumes.

Star comenzó como un boceto de Trent Reznor y Atticus Ross de Nine Inch Nails, y fue desarrollado por Ferry y la pintora y escritora Amelia Barratt, quien también participa en la canción. El sencillo es descrito como una “pieza ansiosa y oscura de post-techno”.

El álbum Retrospective será la primera colección que abarque toda la carrera en solitario de Ferry, incluyendo grabaciones con varios sellos como Virgin, Polydor y BMG. Estará disponible en un set de lujo de 5 CDs con un libro de 100 páginas, una edición de 2 LPs y una versión de 1 CD. Entre las pistas vintage se incluirá una nueva versión de She Belongs To Me de Bob Dylan. Esta colección ilustra una aventura musical única, celebrando más de cinco décadas de composiciones de Ferry.