Burial estrena su primer single en XL Recordings: “Dreamfear / Boy Sent From Above”

El misterioso productor británico Burial, conocido por sus influyentes álbumes de dubstep para Hyperdub, ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento de su primer single en XL Recordings, el sello de artistas como Radiohead, The xx o Adele. Se trata de un doble tema titulado Dreamfear / Boy Sent From Above, que ya está disponible en formato digital y que saldrá en vinilo de 12″ el próximo 9 de febrero.

Burial lleva desde 2005 explorando las posibilidades del sonido electrónico, creando atmósferas oscuras, emotivas y envolventes que han marcado a toda una generación de músicos. Su álbum Untrue, publicado en 2007, está considerado como uno de los más importantes del siglo XXI, pero desde entonces, Burial ha optado por lanzar EPs más cortos, como Antidawn y Streetlands, así como colaboraciones con Four Tet, Thom Yorke y Kode9, el fundador de Hyperdub.

Dreamfear / Boy Sent From Above es el primer material nuevo de Burial en más de un año, y supone un cambio de aires al publicarse en XL, una de las discográficas más prestigiosas y variadas del mundo. Los fans de Burial ya pueden disfrutar de esta nueva joya de uno de los artistas más enigmáticos y fascinantes de la escena electrónica.