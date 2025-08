Burial regresa con el hipnótico EP «Comafields / Imaginary Festival»

El enigmático productor británico Burial está de vuelta con un nuevo EP titulado Comafields / Imaginary Festival, lanzado el 1 de agosto de 2025 a través de su sello de siempre, Hyperdub. Este trabajo, que ya está disponible en plataformas digitales, incluye dos pistas que suman casi 23 minutos de música: Comafields, un viaje de 12 minutos cargado de atmósferas sombrías y sintetizadores etéreos, y Imaginary Festival, un corte de 10 minutos que mezcla texturas de dubstep deconstruido con toques de trance y vocales fantasmales. Una edición limitada en vinilo transparente estará disponible el 19 de septiembre, exclusivamente a través de Hyperdub.

Este lanzamiento llega tras un 2024 movido para Burial, quien publicó el EP Dreamfear / Boy Sent From Above con XL Recordings y colaboró con Kode9 en el single Phoneglow / Eyes Go Blank. Además, compuso la banda sonora para la película Baby Invasion de Harmony Korine, aunque esta no ha tenido un lanzamiento independiente. Las nuevas canciones mantienen la esencia de Burial: crackle sonoro, samples vocales y una introspección melancólica, pero incorporan matices frescos,

Críticos y fans han recibido el EP con entusiasmo, destacando su capacidad para evocar emociones profundas y transportar a paisajes sonoros únicos. Comafields / Imaginary Festival reafirma a Burial como un pionero del electrónica emocional, 20 años después de su debut. Escúchalo ya en diversas plataformas.

Burial: El arquitecto del dubstep emocional

Burial, el alias del esquivo productor británico William Bevan, emergió en 2006 como un soplo de aire fresco en la escena electrónica con su debut homónimo, Burial. Publicado por Hyperdub, este álbum redefinió el dubstep al mezclar ritmos fracturados, atmósferas cargadas de melancolía y samples vocales que evocan noches londinenses. Su segundo trabajo, Untrue (2007), lo catapultó al estatus de culto, con tracks como Archangel que combinan texturas lo-fi, bajos profundos y una sensibilidad casi cinematográfica. Burial mantuvo su anonimato durante años, dejando que su música hablara por él, hasta que en 2008 reveló su identidad. Desde entonces, ha colaborado con artistas como Four Tet, Thom Yorke y Massive Attack, y ha compuesto bandas sonoras, como para The Zone of Interest (2023) y Baby Invasion (2024), consolidándose como un innovador en la música ambiental y experimental.

A lo largo de su carrera, Burial ha preferido los EPs y singles frente a los álbumes tradicionales, con lanzamientos como Kindred (2012), Rival Dealer (2013) y Dreamfear / Boy Sent From Above (2024). Su discografía, que incluye joyas como Street Halo (2011) y Claustro / State Forest (2019), explora desde el dubstep deconstruido hasta el jungle y el ambient. En 2025, su último EP, Comafields / Imaginary Festival, reafirma su capacidad para crear paisajes sonoros únicos. Con un estilo que fusiona nostalgia, introspección y texturas urbanas, Burial sigue siendo una figura clave en la electrónica contemporánea, siempre un paso adelante.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.