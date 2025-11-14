Cadenas góticas y un amor brutal: Charli XCX se adentra en «Wuthering Heights» con el tema «Chains of Love»

Charli XCX vuelve a demostrar que su creatividad no conoce límites. La artista británica ha estrenado Chains Of Love, un tema de atmósfera gótica y cinematográfica que formará parte de la banda sonora de la nueva adaptación de Wuthering Heights dirigida por Emerald Fennell. La canción, que llega tras el adelanto House junto a John Cale, se construye sobre un inicio etéreo y sombrío que desemboca en un estribillo eufórico y desgarrador. Con versos como “I’d rather lay down in thorns / I’d rather drown in a stream”, Charli se sumerge en un imaginario de dolor y pasión que encaja a la perfección con la intensidad de la novela de Emily Brontë.

El álbum completo, escrito por Charli XCX para la película, verá la luz el próximo 13 de febrero de 2026, apenas dos días antes del estreno de la película en Estados Unidos. La cinta contará con Margot Robbie como Catherine Earnshaw y Jacob Elordi como Heathcliff, un casting que promete dar nueva vida a uno de los romances más turbulentos de la literatura. Según declaraciones de la propia artista, el concepto que guió la composición fue “elegante y brutal”, una dualidad que se percibe tanto en la producción como en la interpretación vocal.

Este nuevo proyecto llega en un momento de transición para Charli XCX, quien confesó sentirse “más inspirada por el cine que por la música” tras el desgaste creativo de su exitoso álbum Brat. La cantante también debutará como actriz en The Moment, un drama dirigido por Aidan Zamiri y producido por su propia compañía, studio365. La apuesta por el cine y la música de corte conceptual confirma que Charli XCX está decidida a expandir su universo artístico más allá del pop convencional.

Fuentes como y han destacado que este giro hacia lo cinematográfico no es casual: la artista lleva años experimentando con sonoridades que trascienden la pista de baile, y su colaboración con John Cale es vista como un puente entre generaciones de músicos que exploran lo oscuro y lo experimental.

Charli XCX: de promesa del pop alternativo a arquitecta del futuro sonoro

La carrera de Charli XCX es un ejemplo de evolución constante. Nacida en Cambridge en 1992, la artista irrumpió en la escena con True Romance (2013), un debut que mezclaba synth-pop y estética underground. Su salto al reconocimiento internacional llegó con Sucker (2014), donde se incluían himnos como Boom Clap y Break The Rules. Sin embargo, fue con Pop 2 (2017) cuando consolidó su reputación como pionera del pop experimental, rodeándose de productores como A.G. Cook y artistas de la órbita PC Music. Este mixtape redefinió su sonido y la posicionó como una de las voces más influyentes de la música digital contemporánea.

En 2019 lanzó Charli, un álbum que combinaba colaboraciones con figuras como Christine and the Queens y Troye Sivan, y que reforzó su papel como curadora de tendencias. Dos años más tarde, en plena pandemia, sorprendió con How I’m Feeling Now, escrito y producido en apenas seis semanas desde su casa, un proyecto que capturó la ansiedad y la intimidad del confinamiento. El éxito de Brat en 2024 confirmó su capacidad para reinventarse, abrazando el dance-pop con un enfoque visceral y hedonista.

Hoy, con Chains Of Love y su incursión en el cine, Charli XCX demuestra que su ambición artística va más allá de los límites del pop. Su discografía es un mapa de exploraciones sonoras que van del mainstream al underground, y su capacidad para colaborar con leyendas como John Cale o impulsar nuevas voces la convierte en una figura clave para entender hacia dónde se dirige la música contemporánea.

