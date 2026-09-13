Cage The Elephant no se limita a publicar una canción más. Con «Dying In Reverse», el grupo de Bowling Green (Kentucky) bautiza también la gira que le llevará por el Reino Unido y Europa en 2027, un gesto que dice más sobre hacia dónde va la banda que cualquier nota de prensa. El tema, estrenado el 10 de septiembre en el programa de Zane Lowe, llega acompañado de un visualizer dirigido por el propio Matt Shultz, vocalista y rostro más visible del grupo desde su formación en 2006.

La canción se mueve en un terreno psicodélico, con una guitarra que se repliega sobre sí misma y un estribillo hipnótico que Shultz enmarca, en sus propias palabras, como un punto de inflexión personal. «»Dying In Reverse» es esencialmente una nueva oportunidad, una especie de renacimiento. Se trata más bien de la muerte del ego, de renovar la mente y el corazón», ha explicado el cantante sobre el tema.

«Dying In Reverse» formará parte además de la banda sonora de EA Sports FC 27, videojuego que llega el 25 de septiembre. Un detalle menor comparado con lo que la canción representa para la banda, pero que le asegura una exposición que ningún single indie consigue por sí solo.

Un regreso que aún no os habíamos contado

Aquí llega lo que faltaba por contar: «Dying In Reverse» es el segundo adelanto del séptimo álbum de estudio de Cage The Elephant, y llega después de que, en julio, «Beaches In Tennessee» debutara directamente en el número uno de la lista Rock & Alternative Airplay estadounidense. Ese single marcó, además, el primer lanzamiento del grupo con Big Loud Rock, el sello que sustituye a RCA Records tras casi una década de relación.

El grupo anunció por esas mismas fechas su gira «Dying In Reverse» por el Reino Unido y Europa para 2027, la primera visita de la banda al continente desde que en 2025 ejerciera de teloneros de Oasis en su gira de reunión «Live ’25». Fue precisamente esa experiencia la que, según Shultz, reactivó las ganas de seguir grabando: el grupo entró en el estudio nada más terminar esas fechas, sin descanso de por medio.

No es la primera vez que la banda convierte esa etapa personal en material musical. «Neon Pill», el sencillo con el que Cage The Elephant rompió su parón en 2024, ya era, según reconoció el propio Shultz, un relato ficcionado de aquel episodio. Dos años después, «Dying In Reverse» da un paso más: ya no ficciona el trauma, lo nombra directamente como renacimiento, un giro que convierte al disco que está por llegar en la continuación lógica (y no en el cierre) de lo que empezó «Neon Pill».

Matt Shultz: quince años reinventando la misma banda

Cage The Elephant nació en 2006 en Bowling Green (Kentucky) de la mano de los hermanos Matt Shultz (voz) y Brad Shultz (guitarra rítmica), a los que se sumaron con los años Daniel Tichenor (bajo), Jared Champion (batería), Nick Bockrath (guitarra solista) y Matthan Minster (guitarra, teclados). Su debut homónimo de 2008 y el posterior Melophobia (2013) los consolidaron como una de las bandas de rock alternativo más escuchadas de su generación, con himnos como «Ain’t No Rest For The Wicked» o «Cigarette Daydreams» que siguen sonando una década después. Social Cues (2019), ganador del Grammy al Mejor Álbum de Rock, cerró esa etapa antes de un parón que se prolongó cinco años.

Ese silencio no fue solo creativo. En enero de 2023, Shultz fue detenido en un hotel de Manhattan por posesión de armas de fuego, un episodio que él mismo reconocería después como consecuencia de una crisis de psicosis derivada de una medicación mal ajustada. Tras dos meses de hospitalización y seis de terapia ambulatoria, el cantante ha hablado abiertamente de una recuperación que él mismo califica de «milagrosa», aunque admite que deja cicatrices para toda la vida. «Dying In Reverse» es la primera vez que ese proceso se convierte, de forma explícita, en título de canción y de gira.

▶ «Dying In Reverse» — Cage The Elephant | 10 septiembre 2026 | Big Loud Rock

¿El «renacimiento» se sostiene con una sola canción, o hará falta escuchar el disco entero para creérselo?

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