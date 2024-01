Cage The Elephant regresa con «Neon Pill», su primer tema en cinco años

La banda estadounidense de rock alternativo Cage The Elephant ha lanzado su primer tema nuevo en cinco años, Neon Pill, una canción que habla sobre un romance fallido y que muestra la evolución musical del grupo.

Neon Pill es el primer adelanto del próximo álbum de la banda, que aún no tiene fecha ni título confirmados, y que supondrá el sucesor de Social Cues, publicado en 2019. El tema ha sido producido por John Hill, quien ya trabajó con Cage The Elephant en su anterior disco y en otros éxitos como Ain’t No Rest for the Wicked o Shake Me Down.

La canción llega después de los problemas legales que tuvo el año pasado el vocalista Matt Shultz, quien fue arrestado por posesión ilegal de dos armas cargadas en un hotel de Nueva York. Shultz se declaró culpable de tres cargos y logró evitar la cárcel siempre y cuando cumpla ciertas condiciones durante un año.