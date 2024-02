Camera Obscura presenta nueva canción tras 10 años de ausencia

Camera Obscura es una de las bandas escocesas más aclamadas de la escena actual. Tras el fallecimiento de Carey Lander en 2015, y un largo periodo de duelo y resiliencia, regresan.

2024 es un año destacado ya que por fin han vuelto al estudio. 2013 fue el último año con noticias musicales para ellos con la salida de Desire Lines, y ahora, vuelven al circuito. Big Love. Se trata de un medio tiempo, con una base instrumental pegadiza, coronado con la dulce voz de Tracyanne Campbell.

Además, viene recreado con un vídeo repleto de escenas cotidianas así como partes en el estudio de grabación. Nos gusta esta cercanía.

Nuevo disco de Camera Obscura, en mayo

Las buenas noticias no vienen solas y es que esta nueva canción de Camera Obscura formará parte de su próximo disco de estudio Look to the East, Look to the West. Podremos disfrutar del trabajo al completo en el mes de mayo.

Además, han publicado fechas de gira aunque por el momento no hay visita a España. Confiamos en que más pronto que tarde vengan a visitarnos ya que sería muy grato disfrutar de nuevo de su música en vivo. Todo apunta a que es un regreso definitivo tal y cómo soñábamos.