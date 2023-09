Canción: ††† (Crosses) – «Light As A Feather» y «Ghost Ride»

††† (Crosses), el proyecto paralelo de Chino Moreno, el líder de Deftones, junto al multiinstrumentista y productor Shaun Lopez, está listo para sorprendernos con dos nuevas canciones y su próximo álbum.

El álbum, titulado Goodnight, God Bless, I Love U, Delete., está programado para su lanzamiento el 13 de octubre y ya había sido anunciado este verano con el sencillo Invisible Hand. ¿La sorpresa? Contará con colaboraciones de Robert Smith de The Cure y El-P de Run The Jewels. ¡Definitivamente, un lanzamiento que no querrás perderte!

Pero eso no es todo, antes del gran lanzamiento, ††† (Crosses) nos deleita con un adelanto de lo que está por venir. Han compartido dos nuevas pistas, Light As A Feather y Ghost Ride, que ya están disponibles para que las disfrutes.

Este emocionante álbum sigue el reciente lanzamiento del EP PERMANENT.RADIANT, que incluyó un doble sencillo especial de Initiation y Protection, además de una versión sorprendente de una canción de George Michael.

Hablando sobre la creación de este nuevo trabajo, Chino Moreno comentó: «Cuando comenzamos a trabajar en Goodnight, God Bless, I Love U, Delete., había mucha más luz en mi vida, por diversas razones. Hay mucho más optimismo. Incluso los temas más oscuros están más romantizados y no provienen de un lugar de desesperación».

††† (Crosses) ha demostrado su versatilidad y creatividad a lo largo de los años, y con este próximo álbum, están listos para impresionarnos aún más. ¡Nos mantendremos atentos!