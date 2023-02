Canción: 100 gecs – «Hollywood Baby»

Si te gusta la música experimental, seguro que conoces a 100 gecs, el dúo formado por Dylan Brady y Laura Les, que llevan desde 2012 revolucionando el panorama musical con su original mezcla de estilos. Si este es el caso, prepárate porque los gecs tienen muchas novedades que contarte.

¿Cuándo saldrá su próximo álbum?

La primera es que ya tienen fecha para su esperado segundo álbum, que se llamará 10,000 gecs y saldrá el 17 de marzo de 2023 a través de su propio sello, Dog Show Records y Atlantic Records.

¿Y sobre su nueva canción?

La segunda es que han compartido un video dirigido por ellos mismos para su nueva canción Hollywood Baby, en el que se les ve lanzando fuegos artificiales en su apartamento y causando el caos. El video fue editado por Weston Allen, un colaborador habitual de la banda.

Tracklist de 10,000 gecs

01 Dumbest Girl Alive

02 757

03 Hollywood Baby

04 Frog on the Floor

05 Doritos & Fritos

06 Billy Knows Jamie

07 One Million Dollars

08 The Most Wanted Person in the United States

09 I Got My Tooth Removed

10 MeMeMe

Sobre 100 gecs

100 gecs es un dúo estadounidense de música experimental formado por Dylan Brady y Laura Les, que se conocieron en 2015 a través de internet. Ambos crecieron en San Luis, Misuri, y estuvieron implicados en la escena musical electrónica de la ciudad.

Su música se caracteriza por su mezcla caótica pero pegadiza de diversos estilos, como pop, rock, hip hop, electrónica y metal, y por su uso de voces distorsionadas, efectos digitales y referencias a la cultura pop.

Su primer álbum, 1000 gecs, fue lanzado de forma independiente en 2019 y recibió críticas positivas por su originalidad e innovación. En 2020, publicaron un álbum de remixes llamado 1000 gecs and the Tree of Clues, que contó con la participación de artistas como Charli XCX, Rico Nasty, Kero Kero Bonito o Fall Out Boy. El álbum fue un éxito comercial y les dio más visibilidad en el panorama musical.