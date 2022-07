Canción: 5 Seconds of Summer – «Complete Mess»

Tras Take My Hand, Me, Myself & I y su gran éxito Complete Mess, 5 Seconds of Summer siguen presentando singles que formaran parte de su próximo trabajo, que llegará el 23 de septiembre de 2022 y se lanzará de forma independiente a través de BMG.

El elegido en esta ocasión es Blender, canción que ha sido escrita y producida con la banda por Peter Thomas (P!nk) y Jake Torrey (Justin Bieber, Maroon 5, John Legend) y que muestra las influencias pop y punk del grupo, reflejando su arte multifacético y el crecimiento de la banda durante sus 10 años de carrera, destacando su sonido dinámico, acompañado de letras íntimas y reflexivas.

El muy esperado nuevo y quinto álbum de estudio, 5SOS5, podrá encontrarse en formato CD de lujo y las versiones digitales del álbum tendrán 19 pistas también disponibles en formatos de casete y vinilo. La mayor parte del nuevo álbum está escrito por ellos mismos y cuenta con Michael a la cabeza de la producción. 5SOS5 incluye este nuevo sencillo a los adelantos ya presentados anteriormente junto con 15 nuevas canciones.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!