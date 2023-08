Canción: 86TVs – «Worn Out Buildings»

En el vertiginoso mundo de la música, las sorpresas son habituales. Una de las últimas y más emocionantes es el retorno de Felix y Hugo White, conocidos por ser parte de la exitosa banda The Maccabees. Junto a su hermano pequeño Will, quien previamente formó parte de la banda de indie de mediados de los años 2000 Talk Taxis y de su proyecto en solitario BLANc, se han unido al baterista de The Noisettes, Jamie Morrison, para dar vida a su nueva banda, 86TVs.

Este emocionante regreso ha venido acompañado del lanzamiento de su primer sencillo, titulado Worn Out Buildings, una canción que no solo marca el regreso de estos músicos talentosos, sino que también establece el tono para lo que está por venir de 86TVs.

En una entrevista con NME, Felix compartió sus reflexiones sobre este nuevo proyecto: «Lo agradable de este proyecto es que, de muchas maneras, ha sido nuestro pequeño secreto entre los cuatro durante unos seis o siete años. The Maccabees fue algo grande y emocional para las personas que estuvieron involucradas en él, y parecía que tomó un poco de tiempo rehabilitarse y descubrir qué iba a ser lo siguiente en la vida, porque parecía tan poco claro en ese momento». Parece que este nuevo capítulo musical ha sido un proceso natural y personal para los hermanos, una manera de explorar su conexión creativa en un entorno más íntimo.

Hugo también compartió su entusiasmo por lo que viene: «El álbum llegará el próximo año, pero realmente estamos tratando de lanzar la mayor cantidad de canciones ahora. No vamos a lanzar una canción y luego desaparecer. Vamos a presentar todo gradualmente».

Cuando se trata de las nuevas canciones, Felix expresó: «Me di cuenta recientemente de qué es esa sensación cuando escuchas nueva música. Es casi sobrenatural cuando escuchas una canción que realmente amas por primera vez, porque, por un lado, sientes que siempre la has conocido. Por otro lado, sientes que cuanto más te adentras en ella, más profundo vas a llegar. Intuitivamente sabes que después de escucharla 100 veces, vas a descubrir algo diferente cada vez y hay vida en ella para que vivas en su interior. Así que esperamos que la gente encuentre esas cosas en estas canciones también». Esta reflexión captura la esencia de la experiencia musical única que 86TVs busca proporcionar a su audiencia.

Con su sencillo debut ya en nuestras manos y un álbum en el horizonte, queda claro que esta banda tiene mucho que ofrecer a los amantes de la música. Así que mantente atento a las novedades de 86TVs, ya que seguramente seguirán sorprendiéndonos a medida que despliegan su arte musical.