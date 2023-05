Canción: Alan Palomo y Mac DeMarco – «Nudista Mundial ’89»

El músico y productor estadounidense de origen mexicano Alan Palomo, más conocido por su proyecto de synth-pop Neon Indian, ha sorprendido a sus fans con una nueva canción bajo su nombre real, en la que cuenta con la colaboración del cantautor canadiense Mac DeMarco. Se trata de Nudista Mundial ’89, un tema bailable y divertido que habla de dos amigos que van juntos a una playa nudista en Ibiza.

Un dueto inesperado

La canción es la primera que publica Palomo desde 2019, cuando lanzó el single Toyota Man como Neon Indian. Según ha explicado el artista, la colaboración con DeMarco surgió de forma casual, cuando estaba buscando un piano específico para unas canciones que estaba trabajando y su teclista le dijo que DeMarco tenía uno en su estudio. Así que le llamó y le propuso hacer un dueto sobre dos chicos que van a una playa nudista juntos en Ibiza, y él aceptó.

Palomo se encargó de la producción, las voces, los sintetizadores y la programación de batería, mientras que DeMarco le ayudó con la ingeniería vocal. El resultado es una canción pegadiza y divertida, que mezcla el pop electrónico con el indie rock y que tiene un aire retro y cómico. La canción también contó con la colaboración de la ingeniera de masterización Heba Kadry y el ingeniero de mezcla Claudius Mittendorfer.

Un homenaje al videojuego Leisure Suit Larry

El título de la canción, Nudista Mundial ’89, está inspirado en el videojuego para adultos de los años 80 Leisure Suit Larry, una saga de aventuras gráficas protagonizada por un hombre maduro y pervertido que busca ligar con mujeres jóvenes. El videojuego también sirvió de inspiración para el videoclip de la canción, dirigido por el propio Palomo y animado por Johnny Woods.

El vídeo recrea el estilo y la estética del videojuego, con gráficos pixelados y escenarios coloridos. En él vemos a Palomo y DeMarco como personajes de un juego, que tienen que superar diferentes niveles y obstáculos para llegar a la playa nudista. El vídeo es una parodia divertida y exagerada del videojuego, que incluye referencias a la cultura pop, el cine y la música.

Nudista Mundial ’89 es una canción fresca y original, que muestra el talento y el humor de dos artistas que se han atrevido a desnudarse musicalmente y a divertirse con su música.

Un repaso a la trayectoria de los protagonistas de Nudista Mundial ’89

Alan Palomo es un músico y productor nacido en Monterrey, México, y radicado en Estados Unidos. Empezó su carrera musical en 2008 con el proyecto de chillwave VEGA, con el que publicó varios singles y EPs. En 2009 creó Neon Indian, su proyecto más conocido, con el que ha lanzado cuatro álbumes de estudio: Psychic Chasms (2009), Era Extraña (2011), VEGA INTL. Night School (2015) y Night School (2019). Su música se caracteriza por combinar el pop electrónico con influencias de la música latina, el funk, el disco y el rock psicodélico.

Mac DeMarco es un cantautor y multiinstrumentista nacido en Edmonton, Canadá. Comenzó su carrera musical en 2008 con el seudónimo de Makeout Videotape, con el que grabó varios EPs y un álbum: Ying Yang (2010). En 2012 adoptó su nombre real y lanzó su primer álbum en solitario: Rock and Roll Night Club. Desde entonces ha publicado seis álbumes más: 2 (2012), Salad Days (2014), Another One (2015), This Old Dog (2017), Here Comes the Cowboy (2019) y Five Easy Hot Dogs (2023). Su música se define como indie rock o slacker rock, con elementos de folk, pop y lo-fi. Además, en 2023 sorprendió a sus fans con una colección de 199 canciones inéditas que grabó entre 2018 y 2023, titulada One Wayne G, en un tributo al jugador de hockey Wayne Gretzky.