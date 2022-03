Canción: Aldous Harding – «Fever»

Aldous Harding ha publicado su nueva canción Fever, segundo adelanto de su próximo álbum Warm Chris, que saldrá el 25 de marzo a través de 4AD.

Grabada junto al resto del álbum con el productor John Parish, Harding ha acompañado este tema con un videoclip que ha dirigido Martin Sagadin, quien también dirigió el clip para su anterior single Lawn.

Aldous Harding – Fever

Tracklist de Warm Chris

01 Ennui

02 Tick Tock

03 Fever

04 Warm Chris

05 Lawn

06 Passion Babe

07 She’ll Be Coming Round the Mountain

08 Staring at the Henry Moore

09 Bubbles

10 Leathery Whip

