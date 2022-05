Canción: Alex G – «Blessing»

Alex G ha compartido una nueva canción titulada Blessing, producida por Jacob Portrait y que llega acompañada de un video musical dirigido por Zev Magasis .

Sin duda, está siendo un 2022 ocupado para e l músico de Philadelphia que, a principios de este año, public ó su banda sonora para We’re All Going to the World’s Fair, que a su vez llegaba tres años después de su último disco, House of Sugar, que salió en septiembre de 2019.

Alex G – Blessing

