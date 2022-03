Canción: Alex G – End Song

Alex G se ha encargado de poner música a la nueva película de Jane Schoenbrun, We’re All Going to the World’s Fair, cuya banda sonora oficial se publicará el 15 de abril través de Milan Records.

Por el momento, Alex G ha compartido la canción que suena en los créditos finales de la película, End Song, que ya podemos escuchar.

En cuanto a la película, cuenta una historia sobre la mayoría de edad de una adolescente que queda absorta en un juego de rol en línea.

Alex G – End Song

Tracklist deWe’re All Going to the World’s Fair (Original Motion Picture Soundtrack)

01 Main Theme

02 Stitch

03 Casey’s Walk

04 You Are in Trouble

05 JLB’s Drawing

06 You Can’t Stop Me

07 Typing Game

08 Inside the Video

09 Face Dream

10 Morning

11 JLB’s Story

12 End Song

