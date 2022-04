Canción: Alex G – «Main Theme»

Alex G ha publicado su nueva canción Main Theme, que supone la pista de apertura de la banda sonora que el músico ha compuesto para la película We’re All Going to the World’s Fair, que saldrá el 15 de abril a través de Milan Records.

Según Jane Schoenbrun, directora de la película, «me encantan las películas de terror, pero también era importante para mí que mi película expresara algo más que miedo. Quería que se sintiera suave, triste, personal y casera: el tipo de película de «terror» que podría hacerte llorar. Cuando el hermoso y emotivo Main Theme de Alex entra durante nuestros créditos iniciales (y luego se repite en formas mutadas a lo largo de la película), se entiende como una señal para la audiencia de exactamente esta ambición».

Alex G – Main Theme

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!