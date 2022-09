Canción: Alvvays – «Belinda Says» y «Very Online Guy»

Alvvays han compartido Belinda Says y Very Online Guy, dos nuevas canciones de su próximo tercer álbum de estudio Blue Rev, que saldrá el 7 de octubre a través de Transgressive.

Artista: Alvvays

Álbum: Blue Rev

Single de adelanto: Belinda Says y Very Online Guy

Fecha de publicación: 7 de octubre

Sello: Transgressive

Lanzamientos anteriores: Es el primer disco que publican desde Antisocialites de 2017, y por el momento, han compartido previamente los sencillos Pharmacist y Easy On Your Own?

Sobre los singles: Belinda Says se inspira en el clásico Heaven Is A Place On Earth de Belinda Carlisle, mientras que Very Online Guy habla sobre ese tipo de gente que responden a todo en Internet.

Sobre Alvvays

Alvvays (pronunciado "Always") es una banda de indie pop canadiense formada en 2011, originaria de Toronto. Se compone de Molly Rankin (voz), Kerri MacLellan (teclados), Alec O'Hanley (guitarras), Brian Murphy (bajo) y Sheridan Riley (batería).

Su álbum debut homónimo fue lanzado en 2014, y su segundo álbum de estudio, Antisocialites, fue publicado en 2017 y ganó el prestigioso Juno Award for Alternative Album of the Year. Ambos álbumes han sido preseleccionados para el Polaris Music Prize.

Discografía de Alvvays

Alvvays (2014)

Antisocialites (2017)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

