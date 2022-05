Canción: Amaia ft Aitana- «La canción que no quiero cantarte»

A tres días de publicar su segundo álbum- Cuando no sé quién soy– Amaia sorprende a sus fans con la publicación del esperado tema en colaboración con Aitana, La canción que no quiero cantarte. Es la quinta canción la artista ha lanzado como adelanto después de publicar Yo invito, Quiero pero no en colaboración con Rojuu, Yamaguchi y Bienvenidos al show. La otra mitad del disco- que verá la luz el próximo 13 de mayo– sigue siendo toda una incógnita.

La pamplonesa da pasos firmes hacia ese nuevo camino en su carrera musical donde quiere, ahora sí, plasmar quién es, mostrar todas sus facetas y tomar plena conciencia de cada una de las decisiones sobre su nuevo disco. Sobre esta colaboración, Amaia afirmó que: “Es una de las canciones más extremas del disco, de las más especiales y de las más diferentes…” La canción que no quiero cantarte es un tema de desamor pegadizo, con ritmo y con una buena dosis de humor: “Quieres ser mi amigo, cómeme el higo”. En el videoclip Amaia aparece con una peluca rubia, ojos sombreados de azul y un look que parece imitar el de una artista de Hollywood. Este personaje -que hace un guiño a Freddy Mercury en una escena donde Amaia usa el aspirador- se encuentra constantemente con un hombre disfrazado de Elvis que baila despreocupado por el salón. Por otra parte, Aitana aparece simbólicamente en el vídeo en forma de fragancia. Este nuevo irónico tema de Amaia demuestra la capacidad de la artista para desprenderse del “estilo naif” que le preocupó plasmar hace un tiempo.

Puedes escuchar la canción aquí: