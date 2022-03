Canción: Amatria – «Techno Manchego»

Amatria vuelve más fuerte que nunca con un hit que atrapa desde el título: Techno Manchego (asiejque). Joni Antequera reivindica el poder de los orígenes fusionando con maestría música techno y tradición manchega. Dos realidades que parecen lejanas hasta que pasan por las manos de Amatria en este nuevo single editado por Vanana Records.

Este techno es un viaje lisérgico por su yo de 16 años cuando, todavía imberbe, descubría mundos aún desconocidos para él en las fiestas de su tierra. La canción se convierte así casi en un trance en el que el baile desenfrenado y los asiejque se suceden imparables. Como desenfrenado es el videoclip que acompaña al tema. 2 minutos 46 segundos protagonizados por un queso manchego, trajes regionales, un atípico obispo y un sinfín de cameos. Otros artistas que se dejan llevar por la locura del auténtico techno manchego y entre los que encontramos a ELYELLA, Ginebras, Anabel Lee, INNMIR, Karavana o Wisemen Project.

El lanzamiento de Techno Manchego (asiejque) precede a la inminente nueva gira de Amatria que durante los próximos meses recorrerá salas y festivales de todo el país. El artista presentará por fin en directo su último largo, Un Disco. Un trabajo que, como el propio Techno Manchego (asiejque) o su anterior single, Cosas, bien merece una fiesta por todo lo alto donde bailar sin control.

El tour arrancará muy manchego en Ciudad Real y Toledo (11 y 12 de marzo). Continuará por Lisboa (Iberian Festival Awards, 26 de marzo), Granada (Oh, See! LIVE, 1 de abril), Sevilla (Oh, See! LIVE, 2 de abril), Benicàssim (SanSan Festival, 15 de abril), Málaga (Oh, See! Málaga, 21 de mayo), Alicante (Spring Festival, 28 de mayo). También Aranda de Duero (Sonorama Ribera, 11-14 de agosto), Cascante (Estaciones Sonoras, 1 de octubre), Barcelona (7 de octubre), Murcia (4 de noviembre) y Zaragoza (19 de noviembre). Las entradas ya están a la venta en www.yosoyamatria.com y en Wegow. Próximamente se anunciarán nuevas fechas para disfrutar de toda la energía de Amatria en directo.

Amatria – Techno Manchego

