Canción: Angel Olsen & Sturgill Simpson – «Big Time»

Para una nueva versión de su single Big Time, que forma parte del álbum del mismo nombre que se publicó en junio, Angel Olsen ha colaborado con Sturgill Simpson.

Tras pasar el verano actuando por todo Estados Unidos como parte del The Wild Hearts Tour junto a Julien Baker y Sharon Van Etten, Olsen se siente ilusionada por esta nueva vida de su canción.

«Es una locura escribir una canción y luego ver a alguien a quien realmente admiras cantar tus palabras, te pone todo un poco patas arriba. Ya me encantaba la canción, pero escuchar la versión de Sturgill de Big Time me hizo sonreír de oreja a oreja, hizo que cobrara vida en un nivel diferente», añade.

Sobre Angel Olsen

Con tan sólo una guitarra acústica y su voz hipnotizante, Angel Olsen tiene la dulzura de una cantante de folk tradicional al estilo de Joan Baez. Sin embargo, cuando prende su pedal de distorsión y toca con una banda completa, sus canciones se ven poseídas por el espíritu punk de Patti Smith. Después de darse a conocer como colaboradora de Bonnie "Prince" Billy, Angel Olsen le demostró al mundo su capacidad para escribir sus propios temas al lanzar su álbum debut en 2012, Half Way Home. Desde entonces, ha sumado cuatro álbumes más en su discografía: Burn Your Fire for No Witness (2014), My Woman (2016), All Mirrors (2019) y Whole New Mess (2020).

Discografía de Angel Olsen

Half Way Home (2012)

Burn Your Fire for No Witness (2014)

My Woman (2016)

All Mirrors (2019)

Whole New Mess (2020)

Big Time (2022)

