Canción: Angel Olsen – «Through the Fires»

Ya podemos escuchar Through the Fires, el tercer sencillo del próximo álbum de Angel Olsen Big Time, que saldrá a la venta el 3 de junio vía Jagjaguwar.

Tras ponernos los dientes largos con All the Good Times y la homónima Big Time, llega este nuevo tema con un lyric video dirigido por Angela Ricciardi y del que nos cuenta lo siguiente: «Es la declaración central de este disco. Es una canción que escribí para recordarme que esta vida es temporal, el pasado no es algo en lo que vivir, que es importante seguir moviéndose, seguir buscando a las personas que también están buscando y notar los momentos que son más ligeros y más grandes que cualquier problema que haya encontrado en el camino».

Angel Olsen – Through the Fires

Sobre Angel Olsen

Con tan sólo una guitarra acústica y su voz hipnotizante, Angel Olsen tiene la dulzura de una cantante de folk tradicional al estilo de Joan Baez. Sin embargo, cuando prende su pedal de distorsión y toca con una banda completa, sus canciones se ven poseídas por el espíritu punk de Patti Smith. Después de darse a conocer como colaboradora de Bonnie "Prince" Billy, Angel Olsen le demostró al mundo su capacidad para escribir sus propios temas al lanzar su álbum debut en 2012, Half Way Home. Desde entonces, ha sumado cuatro álbumes más en su discografía: Burn Your Fire for No Witness (2014), My Woman (2016), All Mirrors (2019) y Whole New Mess (2020).Fuente: Apple Music

Discografía de Angel Olsen

Half Way Home (2012)

Burn Your Fire for No Witness (2014)

All Mirrors (2019)

Whole New Mess (2020)

