Canción: Animal Collective – «Strung With Everything»

Ya podemos escuchar Strung With Everything, un nuevo adelanto de Time Skiffs, el esperado próximo disco de Animal Collective.

Sobre la canción

Título: Strung With Everything

Incluida en: Time Skiffs

Fecha de publicación: 4 de febrero de 2022

Sello: Domino Records

Sobre el videoclip: Ha sido realizado por Abby Portner, la hermana del propio Avey Tare, quien explica de forma sencilla su inspiración para este trabajo: «‎He estado editando juntos símbolos y siluetas estáticas de colores que coinciden con el sentimiento y el ritmo de la música. Los videos son como pictografías que cuentan una historia de manera orgánica y simple. Para el video de Strung with Everything queríamos continuar con este proceso para que se intente reflejar el estilo de los conciertos en vivo de la banda en un video musical».‎

Singles anteriores: Walker y Prester John.

Animal Collective – Strung With Everything

Portada de Time Skiffs

Tracklist de Time Skiffs

01 Dragon Slayer

02 Car Keys

03 Prester John

04 Strung with Everything

05 Walker

06 Cherokee

07 Passer-by

08 We Go Back

09 Royal and Desire