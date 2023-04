Canción: Anna of the North – «Try My Best»

La estrella noruega Anna of the North ha compartido su último single Try My Best, la última canción que se publica de Crazy Life Deluxe, la versión ampliada de su tercer álbum de estudio.

Sobre Try My Best

Sobre el single: Anna ha dicho: “Try My Best es una canción muy importante para mí. Siempre ha sido una de mis favoritas de esta época de escritura. Trata sobre el entumecimiento que todos sentimos a veces viviendo esta vida”.

Sobre el disco Crazy Life Deluxe

Fecha de publicación: 28 de abril de 2023

Sello que lo publicará: Elektra Records

¿Qué sabemos sobre el disco? Es la versión ampliada del álbum original Crazy Life, que se publicó en noviembre de 2022. Además del single Try My Best, también incluye el reciente single Swirl y otra canción inédita.

Tracklist del disco